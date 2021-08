Año tras año la biblioteca municipal del Real Sitio de San Ildefonso “Carlos Parrondo”, atraviesa la misma situación: cierra cuando la trabajadora municipal al cargo toma vacaciones, algo que también pasa cuando la bibliotecaria está de baja, simplemente no hay sustitutos. Es algo que el grupo municipal de IU en el Real Sitio viene denunciando desde el principio del mandato y reclamando que, como en cualquier otro servicio, se prevean esta situaciones. “No tiene sentido que precisamente en agosto, cuando hay más demanda de lectura, la biblioteca cierre”, denuncia el concejal de IU, Tomás Menéndez.

En el cierre de 2019 el ayuntamiento se escudó en que había obras en el tejado, aunque el edificio estaba abierto y operativo, “no fue más que una excusa”, sostiene IU. En 2020, la pandemia evitó su apertura. Sin embargo, en junio del pasado año la biblioteca abrió al público, con las correspondientes medidas sanitarias, para cerrar. por las vacaciones de la empleada municipal.

“La excusa principal es que casi ningún empleado municipal sabe usar el programa informático de la gestión de la biblioteca y, aunque IU lleva tiempo pidiéndolo, todavía no han formado a nadie. Año tras año sucede lo mismo y al Ayuntamiento no le queda más remedio que cerrar la biblioteca pública por no querer dotar a la instalación de una persona sustituta”, lamenta IU. “Hay gente para las Noches Mágicas, pero por lo visto no para cubrir las vacaciones de la bibliotecaria”, dice Menéndez, quien abogaba por haber aprovechado la convocatoria de dos nuevas plazas para, en alguna de ellas, pedir específicamente formación en el programa. “Es curioso que se soliciten planes de empleo temporal a la Diputación Provincial y ninguno de esos puestos sea para trabajar en la biblioteca, si bien es cierto es que este año se habilita una sala de estudios en la Casa de la Cultura, curiosamente lo menos demandado por asuntos sanitarios”, concluye IU.