La plataforma Change.org ha iniciado una recogida de firmas a partir de las quejas de embarazadas segovianas que protestan porque el Hospital de Segovia ha prohibido por motivo de la covid la presencia de padres o acompañantes en las habitaciones de natalidad. Los acompañantes podrán asistir a la parturienta en la sala de dilatación, parto y recuperación, pero hasta ahí. Una vez ingresada en planta la madre el padre deberá irse para casa y la madre se queda sola.

“Nos dejan solas en una situación en la que más que nunca necesitamos ayuda, tenemos entendido que porque están entrando pacientes que no son de maternidad en la zona de maternidad, pero nuestras parejas son fundamentales en esos momentos de comienzo de recuperación de un parto: no solo en lo emocional sino también en lo físico: ayudándonos a levantarnos, a ir al baño, trayéndonos al bebé para que podamos amamantarlo, y tantas otras cosas. Como madre de dos hijos, sinceramente no tengo ni idea de cómo puedo superar las 24 horas posteriores a un parto sin mi pareja o sin un apoyo constante, y tengo la certeza de que no se me va a asignar una enfermera 24 horas para mis necesidades emocionales y físicas, además de que no es lo mismo, lo que necesito es a mi familia: mi marido”, explica la impulsora de la queja, que firma como “mamá embarazada“. La iniciativa lleva ya recabadas mil firmas, a los pocas horas de ser colgada en la red.