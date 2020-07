¿Qué aporta IU al equipo de gobierno de Clara Luquero?

¿Qué aporta IU al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia? ¿En qué se nota la presencia de los concejales Ángel Galindo y Ana Peñalosa? “Diría que marcamos una línea más ambiciosa que el PSOE en solitario no hubiera abordado”, respondía el portavoz del grupo y concejal de Juventud y Medio Ambiente, y lo concretaba en aspectos “como las inversiones en los barrios, en otros mandatos no eran tan prioritarios para el PSOE. También en desatascar la actividad en contratación -en referencia al proceso de adjudicación de los servicios de recogida de basura- así como en educación ambiental y participación”, explicaba en la rueda de prensa relativa al primer año de balance en el gobierno de Segovia ciudad.

De ventilarse en menos de un año el contrato de las basuras es algo de lo que está especialmente orgulloso Galindo, que lo destacó varias veces (y además es el concejal del ramo). También reiteró el “poner los barrios en el centro y zonas con déficit de inversión”, iterando una serie de actuaciones que en cualquier caso también figuraban en el programa del PSOE, como los ascensores y ARUS de San José, el parque del valle de Tejadilla.

Básicamente, y de manera muy parecida (pero bastante más breve) a la expuesta por su jefa la alcaldesa en la jornada anterior Galindo centró el trabajo de IU en tres ejes, la regeneración urbana, la movilidad y los servicios públicos de calidad. Pocas novedades.

Reclamaciones a la Junta

Por su parte, Ana Peñalosa, que lleva Educación y la macro-área de Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, precisamente entre las más afectadas por el covid19, destacó como aportaciones de IU su plan de mejorar espacios infantiles con la conversión en parques de patios de colegio, la igualdad, dinamizando un plan de igualdad municipal “que estaba en un cajón”, y por supuesto la acción contra el covid19, arrogándose la maternidad de planes como “la compra a domicilio, que adoptaron muchos otros ayuntamientos”.

Aprovechó Peñalosa para cargar contra la Junta y el PP, muy enfadada porque el jefe de la oposición, Pablo Pérez, reclamase al consistorio asumir más compentencias en materia educativa. “Es una desfachatez, sorprende que el PP pida ayudas complementarias que son de la Junta. En Servicios sociales hemos invertido 200.00€, de los que 124.000 eran del ayuntamiento y 65.000 del Fondo Social Extraordinario habilitado por el Gobierno… De la Junta no hemos visto un solo euro”.

Encuentros y desencuentros, pero “cómodos” con el PSOE

Al igual que Clara Luquero, los de IU valoran positivamente el clima de entendimiento con sus socios del PSOE. “Trabajamos de manera coordinada y de buenas formas”, explicaba Galindo. “IU en ocasiones quiere ir un paso más allá”, añadió recordando que a veces se consiguen cosas y otras no. Entre las que no “De todos es sabida nuestra discrepancia con el PEAHIS, discrepábamos por el aumento de la edificabilidad”. Otro desencuentro chillón ha sido la cesión a IE University gratis et amore de parte de las dependencias de la Casa de la Moneda. “Pero lo normal es que nos terminemos encontrando en un punto medio. Por ejemplo, en la renovación de flotas nosotros queríamos coches 100% eléctricos, al final fueron híbridos”, dijo. “Nos sentimos cómodos, se trabaja más”, concluyó Galindo.