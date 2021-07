“Mañana puede que tomemos decisiones y puede que no tomemos decisiones”. Así de “contundente” (entiéndase la ironía) se mostraba el presidente Mañueco el otro día ante el evidente aumento de casos en nuestra Comunidad Autónoma.

Es cierto que quizá nuestras UCIS no se estén viendo tan saturadas o que los casos no sean “tan graves” a primera vista, pero no podemos dejar de lado el colapso de la Atención Primaria. Una Atención Primaria que en verano y sin pandemia se veía desbordada por el aumento estacional de la población. Una Atención Primaria desbordada al que se une los recortes que se están produciendo desde la Administración Autonómica.

La decisión, no decisión que se tomó en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León fue la creación de un “Grupo de Trabajo” que decidirá o pensará en las medidas que se pueden llevar a cabo.

Este grupo de trabajo me hizo recordar el “Comité de Expertos”. Un comité creado en 2020 que según la propia Junta de Castilla y León iba a permitir, entre otras cosas, la “elaboración de propuestas de medidas relacionadas con la prevención y atención del Covid- 19”. Un Comité bajo el que se suponen se tomaban las decisiones de actuación de la Junta de Castilla y León en cuanto a restricciones o desescalada. Un Comité del que se han publicado las actas, como anunció a bombo y platillo (como siempre) el Vicepresidente Igea pero que desde el 7 de enero de 2021 no consta ninguna. ¿Dónde ha quedado ahora este Comité de Expertos?

Mientras vemos como otras Comunidades Autónomas empiezan a tomar medidas pidiendo autorización a los Tribunales para la aplicación de toques de queda nocturnos (y les son concedidos), la Junta de Castilla y León no parece ni siquiera dispuesta a preguntar. Su argumento es un informe de los Servicios Jurídicos que al parecer “recomienda” no hacerlo ante una posible negativa y también con la advertencia de que la Junta de Castilla y León puede incurrir en “un delito de prevaricación”. ¿está diciendo el Vicepresidente Igea que las Comunidades Autónomas que sí lo están solicitando están incurriendo en un delito de prevaricación? No sabemos, pero lo que sí tenemos todavía en mente y nunca olvidaremos es lo de “desde el ocaso hasta el amanecer” como excusa para implantar el toque de queda a las 20:00 de la tarde que fue anulado por los Tribunales.

No es de extrañar que la Junta de Castilla y León tema otro varapalo judicial en cuanto a la gestión de la pandemia, no olvidemos el último sobre otras medidas donde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sacó los colores al tándem Mañueco e Igea por “la falta de justificación del ámbito temporal” y la “generalización” de las medidas cuando existían “importantes diferencias de incidencia entre algunos municipios de Castilla y León”. Es decir, de alguna manera el Tribunal sacó los colores a la Junta de Castilla y León ante la falta evidente de argumentación de las medidas propuestas.

Cierto que alguien puede remitir a la reciente declaración del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma, declarado inconstitucional. Pero es aquí donde reside el problema: la judicialización de la política y la politización de la justicia.

Como dice el refrán “los unos por los otros, la casa sin barrer”. En mitad del ciclo político y el inicio de la precampaña 2023 la pandemia se ha convertido en un arma con el que atacar al adversario político, que lo único que provoca son los mal llamados “daños colaterales”.

Las ruedas de prensa de los distintos dirigentes políticos en nuestra Comunidad Autónoma (supongo que en el resto puede que haya pasado lo mismo) se han convertido en mítines para eximir la culpa: “más vacunas”, “más medidas”,“pedimos a los ayuntamientos” “pedimos al Gobierno de la Nación” y así hasta el infinito, donde nadie, absolutamente nadie es capaz de asumir la responsabilidad por un futuro puñado de votos.

De un tiempo a esta parte las medidas para atajar el Coronavirus parecen que se toman en función de barómetros de opinión y no en criterios estrictamente sanitarios. No existe otra explicación a la pasividad ante futuras restricciones y la rapidez en la desescalada con las que últimamente ha actuado la Junta de Castilla y León no sabiendo, con lo que todo ello conlleva, si mañana puede haber medidas restrictivas o puede que no las haya.