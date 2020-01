PSOE Segovia: “muy contentos con la nueva sede y el ¿nuevo gobierno?”

Lo que son las cosas. A las 18:15 la familia socialista, a la sazón congregada para el tradicional vino navideño en su nueva y flamante sede de la calle Marqués de Lozoya (barrio de la Albuera) solo tenía razones para la felicidad. “Estamos muy contentos, por la nueva sede y por el nuevo gobierno”, explicaba Clara Luquero. La sede, aún por amueblar, tiene buena pinta. Oficinas nuevecitas, amplias y luminosas en lo que fue una imprenta, “guiño a los orígenes”, en palabras de José Luis Aceves, que recordaba los principios entre tipógrafos del socialismo español.

Lo del Gobierno… Eso parece otro cantar. A las 18:15 pintaba bien. La víspera, el Consell Nacional de ERC había ratificado el acuerdo de gobernabilidad para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, al pique de un año en funciones. Había problemillas con Cantabria, Coalición Canaria había fijado un precio realmente alto, pero Teruel Existe y Bloque Nacionalista Galego habían dado el “sí”. En esto que la Junta Electoral, en ejecución de una sentencia del Supremo, resuelve inhabilitar a Quim Torra como parlamentario autonómico, lo que apareja su inhabilitación como presidente de la Generalitat. Poco después, y esto es más gordo, era el presidente de ERC, Oriol Junqueras el inhabilitado como eurodiputado. Abriendo la puerta a un nuevo galimatías jurídico con Europa de imprevisibles consecuencias en la gobernabilidad de España.

Para entonces el diputado y secretario provincial, Aceves, si sabía que hoy sábado se prevé la sesión más larga en la historia reciente de las Cortes españolas. Discurso de investidura con inicio a las 9 y término a las 22, pues deben tomar la palabra más de una decena de interlocutores, con sus respectivas réplicas. Que pueden ser determinantes en lo tocante a ERC. El partido independentista ha convocado Consell Nacional (otra vez) al término de la sesión donde dirá si so o arre. El PSOE de Segovia tiene nueva sede y, a no faltar, con muebles, ¿Gobierno?, habrá que esperar.

Pero eso Aceves no lo sabía, que en su parlamento ante los medios, tras dar un complaciente balance del año con parada especial en el sonado triunfo socialista en las Generales de Abril, fuerza más votada (no dijo nada de la “segunda vuelta”, donde volvió a la segunda posición), y sus positivos resultados municipales, 70 alcaldes que pronto serán 71 (hay moción de censura en Ituero y Lama y acuerdo PP-PSOE para desbancar a los independientes), volcó todo su retórica en el “catastrofismo de las derechas”. “No puede ser un país sin gobierno durante tanto tiempo, hay una continuada intoxicación de las derechas, que si se va a romper España, que si panorama económico catastrófico. Solo crispan, no avanzan”, explicaba Aceves.

Habrá que ver. La nueva sede, comprada por el partido a resultas de la venta de la anterior, en arquitecto Escobedo, cuyos nuevos propietarios la destinarán a vivienda de alquiler, es un amplio espacio, con zona multiuso grande. Ayer, en la presentación, y ante una treintena de militantes, hasta se quedó pequeña. La inauguración, en las próximas semanas.