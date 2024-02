El PSOE de Segovia denuncia que los Presupuestos 2024 de la Junta se olvidan de los grandes proyectos que el PP tiene comprometidos desde hace décadas con la provincia e incumple sistemáticamente a pesar de sus falsas promesas, como pueden ser la segunda infraestructura hospitalaria o el plan de promoción provincial industrial, y sitúan a Segovia a la cola de las inversiones, solo por delante de Ávila. Se trata de un agravio frente a otras provincias.

“De lo que el PP de la Junta promete invertir en Segovia, uno de cada tres euros se queda sin ejecutar. Tal es así que desde el año 2011 el Partido Popular ha dejado de invertir en Segovia 113 millones de euros de lo que presupuestó para el periodo 2011-2023. ¿Qué está haciendo Mañueco con nuestro dinero? ¿A dónde van las partidas presupuestarias que el PP de la Junta está dejando de ejecutar en la provincia de Segovia?”, insisten desde el PSOE.

En una primera valoración del proyecto de cuentas para 2024 presentado por el Ejecutivo autonómico, el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, ha declarado que “la deuda histórica del PP con Segovia sigue aumentando, con unos presupuestos sin ambición que no utilizan el impulso dado por los fondos históricos del Gobierno de España para generar más oportunidades y fijar población”.

Así las cosas, a pesar de la llegada del Estado del mayor número de financiación a la Junta de Castilla y León en la historia de la democracia (9.300 millones de euros), “el PP de la Junta no repercute en inversiones en la provincia de Segovia la cantidad récord de dinero recibida del Gobierno de Pedro Sánchez. Es decepcionante comprobar cómo los proyectos históricamente reclamados por la provincia de Segovia y comprometidos por el PP siguen en el olvido y, directamente no aparecen en el presupuesto, o aparecen con cuantías ridículas en función de la inversión que requieren”, ha destacado Aceves.

En este sentido, desde el PSOE de Segovia lamentan que “este año no empezarán las obras del nuevo hospital o las de los Centros de Salud de Cuéllar y de El Espinar, como tampoco tendremos el plan industrial provincial, siendo a día de hoy la única provincia de Castilla y León que no cuenta con un plan de este tipo, con todo lo que ello conlleva. El PP todavía no se ha dado cuenta, por mala fe o incompetencia, de que Segovia requiere una intervención inmediata en materia industrial para frenar la despoblación”. Tampoco contemplan los presupuestos ninguna partida específica para el reto demográfico.

“Está claro que el compromiso de dar un nuevo impulso a la provincia de Segovia con la inversión que corresponde solo viene de la mano del Gobierno de España, que es quien pone los recursos y los medios para que la provincia tenga le desarrollo que merece. Frente a la falta de proyecto del PP para nuestra provincia, desde el PSOE no cejaremos en el empeño de atraer la mayor inversión posible para Segovia para que el futuro de nuestra provincia sea un futuro de esperanza y prosperidad”, ha destacado Aceves.

A modo de resumen, Aceves ha recordado que estos presupuestos “son puramente propagandísticos y se olvidan de las principales demandas segovianas hechas desde hace décadas. Son unos expertos en vender humo. Por eso, desde el PSOE de Segovia ya estamos trabajando en el desarrollo de las enmiendas que estos presupuestos necesitan para que Segovia deje de estar a la cola de la financiación en un momento en el que Castilla y León recibe fondos récord del Gobierno de España”.