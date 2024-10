7 Comments

El PSOE de Segovia lamenta que, más de un mes después del incidente en el que el tercer teniente de alcalde de El Espinar, Frutos de Llano Cabezas, fue sorprendido en San Rafael superando la tasa de alcohol permitida mientras conducía un coche oficial, no se haya tomado ninguna medida. A pesar de las reiteradas peticiones de dimisión por respeto a la ciudadanía realizadas por el PSOE, el concejal sigue en su puesto, “amparado por la inacción del alcalde, Javier Figueredo, y del Partido Popular de Segovia“.

“El alcalde es el máximo responsable de esta situación. Si el teniente de alcalde del PP no dimite, él tiene la última palabra para cesarle inmediatamente. Cosa que no ha hecho hasta la fecha de forma inexplicable”, ha declarado José Luis Aceves, secretario general del PSOE de Segovia. “Estamos ante un presunto delito contra la seguridad vial, que puso en peligro la vida de las personas. No podemos entender cómo, a día de hoy, sigue en su puesto sin ninguna consecuencia”.

El PSOE critica la falta de reacción del alcalde de El Espinar, que ha llegado a afirmar en alguna ocasión que “no tenía constancia de la denuncia”, a pesar de que los medios de comunicación locales y provinciales informaron sobre el asunto. “El alcalde no puede seguir negando lo que es evidente. Sabemos que conoce perfectamente lo sucedido el pasado 16 de agosto y tiene la responsabilidad de actuar. Su silencio es cómplice. Además, según ciertas informaciones, el expediente ya está en el juzgado. Tiene que actuar de manera urgente”, afirmó Aceves.

El secretario provincial del PSOE también hace un llamamiento al Partido Popular, tanto a nivel provincial como autonómico. “El PP de Segovia y el PP de Castilla y León deben pronunciarse. ¿Amparan este tipo de comportamientos? ¿Es este el modelo de responsabilidad pública que defienden?”.

Aceves insistió en que, si el Partido Popular “no aplica un código ético ante una falta tan grave”, el alcalde, por sentido común, debe cesar al concejal. “La inacción del alcalde está faltando al respeto a los vecinos y vecinas de El Espinar. No podemos permitir que alguien que supera por mucho la tasa de alcohol al volante de un coche oficial siga ocupando un cargo público”.

Además, Aceves resaltó el daño que esta situación provoca en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “El teniente de alcalde ha reconocido los hechos. No solo está faltando al respeto a sus conciudadanos, sino también al impecable trabajo de la Guardia Civil, que actuó con diligencia al interceptarle. Si tiene un mínimo de dignidad, debería dimitir. No podemos permitir que en el ejercicio de funciones públicas se actúe bajo los efectos del alcohol y que estos hechos queden impunes”, subrayó.

“Es necesario apelar al sentido común, la decencia y la responsabilidad política en una situación tan grave como esta. Cuando un cargo público comete una infracción grave, como superar la tasa de alcohol al volante, no solo pone en riesgo su vida, sino la de los demás. La valentía en política no solo reside en gestionar, sino también en asumir las consecuencias de los propios actos. Dimitir ante una falta tan grave no es solo un gesto de coherencia, sino un acto de respeto hacia la ciudadanía que espera ejemplaridad de sus representantes”, ha concluido Aceves.