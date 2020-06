Primer fallecido por covid19 en el hospital de Segovia tras dos semanas

Desde el 2 de junio no se registraban fallecimientos por covid19 en el hospital de Segovia. La racha se ha roto en las últimas 24 horas, con un fallecido más que eleva a 206 los registrados en el complejo asistencial segoviano. No hay cambios en las residencias y sí se consigna también un nuevo caso de contagio en el hospital, con lo que el número total de contagiados se cifra en 3.515 en tanto las altas hospitalarias se sitúan en 910.

En su comparecencia diaria, Verónica Casado, consejera de Sanidad, daba cuenta de la detección de dos nuevos rebrotes en residencias de Castilla y León, ninguna de ellas en Segovia. En una un residente fue diagnosticado y tras aplicarse pruebas PCR al resto de internos y personal no covid se detactaron otros cinco contagios. En parecidos términos en la segunda residencia, donde un trabajador dio lugar a 11 positivos.

Confinamiento por munipios o zonas de salud

Sin embargo son rebrotes controlables, por los que no afectan a los planes de estrenar la “nueva normalidad” el próximo lunes. Ese día se levanta la restricción de movimientos; podremos movernos por todo el territorio nacional y también al resto de países de la UE salvo Portugal (en cuyo caso habrá que esperar al 1 de julio). No habrá, en principio restricciones en Castilla y León si bien Casado reiteró su intención de proceder a confinamientos puntuales siempre que se detecten casos de infección comunitaria, es decir, cuando las personas contagiadas y su radio de interacción no se pueden definir y se entra en riesgo de “oleada”. Para ese supuesto, desde Sanidad se baraja confinamientos reducidos a municipios, o en el caso del medio rural, a Zonas Básicas de Salud.