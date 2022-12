7 Comments

El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Segovia, Guillermo San Juan, ha reclamado al Gobierno municipal cambios en la gestión y en las prioridades en la definición de los proyectos con los que la ciudad concurre a las subvenciones europeas de los fondos Next Generation, hasta ahora centrados mayoritariamente en el Turismo, para centrarse en aquellos referidos a la industrialización y la diversificación de la economía de la ciudad.

Según las cuentas del portavoz, el Ayuntamiento capitalino ha solicitado hasta ahora ayudas por valor de 43,6 millones, de las que ya se han resuelto convocatorias por el 62 por ciento, 27,1 millones, de los que se han concedido finalmente a Segovia 11,3, una importante perdida de oportunidades ante la que exige la reacción del Gobierno municipal.

Además, lamenta que la mayoría de las ayudas solicitadas se centran en el Turismo. “Estos nuevos fondos europeos se pensaron como una oportunidad para cambiar el modelo energético y económico tras la pandemia, y en Segovia deberían ser una oportunidad para diversificar nuestra economía y no depender solamente de un sector, pero el gobierno local lo sigue fiando casi todo al turismo”, ha remarcado antes de insistir en que “de los 43 millones solicitados, 26 están relacionados con el ámbito turístico, el doble de lo solicitado para rehabilitación urbana, movilidad sostenible y medio ambiente. Creemos que es un error: 3 de cada 4 euros de fondos europeos concedidos a la ciudad se vuelven a destinar al turismo”, ha afirmado en conferencia de prensa.

San Juan echa en falta en las solicitudes del Ayuntamiento segoviano para ayudas de los fondos Next Generation proyectos para industrias verdes y digitales, o de cambio de modelo energético, así como otras a las que no se ha concurrido sobre economía social, redes de climatización con energías renovables o gestión sostenible de la red de aguas. También recuerda que en estas semanas finalizan convocatorias que “para nosotros son claves: proyectos de comunidades energéticas y oficinas de asesoramiento energético convocadas por el IDAE, proyectos de bioeconomía y gestión forestal, ayudas para la puesta en marcha de polos de creación digital y videojuegos o a la formación de HUBs de emprendimiento digital, y mucho nos tememos que el gobierno no va a ser capaz de presentarse a ellas”.