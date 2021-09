A tenor de su éxito con la propuesta en forma de moción de concurrir a ayudas europeas por el covid para rehabilitar el barrio de El Salvador (aprobada por unanimidad por el resto de grupos en el Ayuntamiento de Segovia), Podemos-Equo promoverá en el próximo pleno otra moción similar pero para el barrio de San Lorenzo. Con 7.000 vecinos y una pérdida poblacional del 10% en la última década, “San Lorenzo tiene una tipología de viviendas anteriores a los 80, con deficientes aislamientos. Ha pasado que había o vivienda muy cara o en muy malas condiciones, de donde la juventud se ha ido para el alfoz”, explicaba el concejal de la coalición, Guillermo San Juan.

Se pretende generar la documentación para concurrir a ayudas europeas a la rehabilitación y también a las que se movilicen con la nueva ley de Vivienda, la que redacta Podemos desde el Gobierno central y cuya medida estrella es el control de los alquileres. San Juan cifra en unos 1.8M€ el montante de fundos públicos, una inversión pública que se multiplicará casi por dos por el impacto indirecto. Como novedad, este ARU se quiere concretar en dos proyectos vertebradores. El primero la reforma del pabellón Agustín Fernández. “allí se registran variaciones térmicas de 30 grados, es un edificio obsoleto y mal aislado”. El segundo es el estudio de movilidad del eje de la calle Las Nieves y calle El Puente. “Se trata de un vial con aceras diminutas que soporta mucho tráfico de enlace de gente que desde el alfoz se dirige a otros puntos de la capital. No está prepara para eso y además pasa por el Martín Chico, lo que es un peligro.

Podemos-Equo es consciente de que las ayudas europeas “no son una varita mágica” pero defiende el ir preparando la documentación por cuanto todo indica que ayudas vinculadas al cambio climático y a la transición ecológica irán por aqui.

Especulación urbanística

También abordó San Juan la “serpiente de verano” en que se ha convertido el pulso de PP y PSOE por si se debe (PSOE) o no se debe (PP) estudiar alternativas al actual emplazamiento de la estación de autobuses, después de que el pleno aprobara una moción por la cual se insta al ayuntamiento a trabajar sobre la base de la ampliación de la actual. A petición de los grupos se creó una mesa específica de trabajo, mesa que el 30 de agosto abandonaba el PP de un portazo. “No entiendo la postura del PP, me parece una conducta esquizófrenica, todos reivindicamos espacios de trabajo conjunto, se generan y ahora lo abandonan. No se entiende”, decía San Juan. El concejal volvía a trasladar la posición de su grupo al respecto: Ampliación de la actual y estudio de un pequeño intercambiador en los terrenos de la antigua estación de Renfe que sirva de parada para líneas metropolitanas o de Madrid.

A la polémica se ha sumado también la Plataforma en Defensa de la Estación de Autobuses, con un comunicado titulado “basta de engaños” en el que lamenta los cambios de criterio del PSOE y reiteran su disconformidad con otra opción que no sea ampliar la actual. “Lo que pasa, simple y llanamente, es que se quiere dar un pelotazo urbanístico favoreciendo la urbanización pendiente de desarrollarse invadiendo parte de los terrenos de la Estación de Autobuses actual. Ni más, ni menos. Da igual que la mayoría de los habitantes de Segovia capital y de la provincia salgan perjudicados: mientras se beneficien los que se tienen que beneficiar es suficiente”, explican en un comunicado.