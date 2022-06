6 Comments

Podemos permitirá la elección de Clara Martín como alcaldesa de la ciudad en el pleno del próximo pleno. El portavoz, Guillermo San Juan ha garantizado, al menos, su abstención, pero también ha dejado abierta la puerta para cambiar su voto al “si” siempre que los socialistas acepten un reducido paquete de medidas que cree que podrían cumplirse en los once meses que le quedan al periodo municipal.

San Juan subrayó que no se presentará como candidato alternativo —cualquier concejal puede postularse para alcalde en la sesión del sábado— porque “no tiene sentido y sería una postura soberbia— pero al mismo tiempo justificó que en este momento “no se dan las condiciones para votar a favor” de Martín. “Podemos no va a bloquear la investidura de Martín como alcaldesa: la gente sabe que no damos cheques en blanco, pero tampoco vamos a permitir opciones a la derecha. Por tanto, vamos a seguir siendo útiles en nuestra posición independiente del equipo de gobierno, abiertos a dialogar y a dar apoyos siempre supeditados a acuerdos concretos, positivos para la ciudad”, continuó con su relato el portavoz.

San Juan ha reducido sensiblemente el tono de sus declaraciones de las últimas semanas y en su comparecencia de este 31 de mayo dejó abierta la posibilidad del cambio de su voto al compromiso de sólo algunas medidas concretas que calificó como “condiciones mínimas” sobre las que el equipo de Gobierno “deberá demostrar con hechos” la voluntad de cumplimiento.

El listado incluye la constitución del consejo municipal de vivienda, la puesta en marcha de las ayudas al alquiler, la ejecución de inversiones pendientes en los barrios incrementando el personal de cometidos varios para atender las necesidades en los incorporados, una línea de ayudas para aliviar las facturas de la luz y hacer las instalaciones municipales energéticamente autosuficientes usando para ello fondos europeos y abrir los patios de los colegios al ocio ciudadano.