No faltó en la sesión el momento de enfrentamiento entre PP y PSOE con protagonismo para Pablo Pérez y Clara Luquero, enzarzados en una competición por conocer quién trabaja más y mejor en al Ayuntamiento. Activó las espoletas el portavoz socialista, Jesús García, cuando en uno de los debates le dijo a Pérez que “este equipo de Gobierno trabaja mucho y sus concejales están gastados de trabajar. No como ustedes que les cambian a casi todos cada cuatro años y están inéditos”. Pérez no rechazó la muleta y, puestos a fajarse, espetó a su rival que “con nuestra falta de trabajo hemos conseguido que una concejala que cometía ilegalidades en Cultura dimitiese” y metió otra cuña recordando que el Gobierno rechazó una moción para postular a la ciudad como sede del Centro logístico. “Fuimos los que lo propusimos y ustedes lo rechazaron”, golpeó. La alcaldesa tiró de su prerrogativa de poder tener la última palabra para espetar al popular que “sobre trabajo no le admito la más mínima lección. Estamos a años luz de lo que ejerce el grupo popular. Nuestra responsabilidad es gobernar”, recitó con tono severo para rematar con un “Cuando ustedes van, nosotros volvemos”. El resto del pleno estuvo salpicado en los distintos debates de referencias al contenido de esta discusión.