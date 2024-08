5 Comments

Tocaba cambio de pareja en este Ayuntamiento de Segovia de geometría variable. El primer cambio del pleno de agosto fue la toma de posesión de la nueva concejala María Carpio Guijarro, que entra a forma parte de la corporación municipal como integrante del Grupo Popular tras la marcha de Raquel Alonso Pérez por su nombramiento como delegada territorial de la Junta en Segovia.

Tocaba cambio también tras la espantada de Vox de las coaliciones con el PP. Y esta vez ha sido Noemí Otero, de Ciudadanos, la que ha lanzado el flotador para que José Mazarías sacara adelante el único tema rechazable del orden del día. El resto eran sota, caballo y rey, salvo el nuevo alumbrado para La Albuera, 663.000€, que paso adelante con el voto a favor de Vox y la abstención del resto de grupos, que en un pleno donde el alcalde está en minoría es como dar el sí pero con la boca pequeña. Con el fútbol no se juega.

Una avenida de la luz de 72.000€

El tema discutible era, un año más, el siempre polémico proyecto de alumbrado navideño, que este año viene con refuerzo. Se pretende dar un aire a la rutinaria iluminación navideña segoviana para lo que se instalará un pórtico navideño en la Avenida Acueducto. 140 metros de la calle contarán con un pérgola de luces de 14 metros de altura por 8 de anchura. Eso sí, no sale barato, frente a los 69.000€ que venía gastando el consistorio en las luces (no entra en la partida otros gastos como mercadillos, cabalgatas y eventos), este año habrá que aportar 72.000€ más, que es lo que cuesta el pórtico. A este radical aumento de costes se acogieron para votar que no PSOE, IU, Podemos y también Vox, dejando así constancia de que son nuevos tiempos. Esther Núñez recalcaba que la nueva iluminación “no mejora la calidad de vida de los segovianos”. En su descargo, desde el equipo de Gobierno se insistió en que los 69.000€ de años anteriores es una miseria comparado con lo que gastan Zamora o Ávila, no digamos ya Vigo y su muy navideño alcalde.

Pero unos entran y otros salen. Para dicha de Mazarías, la de Ciudadanos sí debe sentir el espíritu de la Navidad, posibilitando la iniciativa con su voto a favor. Voto a favor que es un “voto de confianza” y que se justifica en la “tendencia creciente en los últimos años de visitar ciudades con motivo de su decoración navideña”, explica Otero. Pelota de set ganada por Mazarías que parece condenado a mirar con mejores ojos a la de Ciudadanos.

El PSOE se queda solo en la capitalidad cultural

Por lo demás, en los comunicados de los partidos cada uno valoraba el pleno según le fue en las mociones. Para el PSOE, que el PP rechace repetir candidatura para Ciudad Europea de la Cultura viene a confirmar “que no quieren impulsar una cultura accesible y universal, como motor de transformación y enriquecimiento social”. Asimismo se mostraban especialmente críticos con la intervención del edil de Cultura, Juan Carlos Monroy, que rechazaba repetir la intentona de 2016 por cara, por extemporánea, llegando a afirmar para escándalo socialista que Segovia 2016 fue un proyecto “para alimentar el ego” y los “delirios de grandeza” del alcalde Pedro Arahuetes y la concejala (y después alcaldesa) Clara Luquero, y que de todo aquello, lo que se trabajó para 2016, “no queda nada”. Lo cierto es que no solo el PP rechazaba la moción. Tampoco la han apoyado el resto de grupos no muy convencidos a lo que parece de repetir el experimento. Sin Segovia no luna.

No me votas a mí yo no te voto a ti. Y con esta premisa se ha ido al traste la moción de Vox para cambiar el reglamento de honores y distinciones, una modificación que Alfonso Ceballos-Escalera, defendía la pasada semana con un artículo en este digital.

Salían adelante las adelante las propuestas de Segovia en Marcha para mejorar la financiación de los festejos populares y la de IU para incrementar la inversión municipal en mantenimiento y conservación de los colegios públicos.