6 Comments

Si el matrimonio “por conveniencia” de Mañueco e Igea ha durado lo que ha durado, el trío de Miguel Ángel de Vicente con Noemí Otero y Ángel Jiménez, lo que queda de Ciudadanos en Segovia, parece amor del bueno. En el pleno de los presupuestos la cerrada defensa que el presidente de la Diputación hizo del “pacto” con los naranjas, augura que la ruptura en Valladolid no tendrá traducción en Segovia y los dos naranjas seguirán en un equipo de Gobierno que, por otra parte, tiene asegurada la mayoría absoluta pase lo que pase.

Los presupuestos, 74M€, récord histórico en cantidad por aquello del “impasse” en el techo de gasto fueron aprobados rechazándose las enmiendas del PSOE, tendentes a quitar lo previsto para el parque de bomberos de Quitapesares, para ponerlo “en el Nordeste”, en vaga precisión de los socialistas, que como les afeaba el portavoz José María Bravo, no terminan de decir si lo quieren en Cuéllar, San Pedro o Ayllón. No quieren el de Quitapesares, a lo cual Bravo les conminaba a “suavizar” la posición de Segovia capital para que no les cobre el millón de euros previsto por el servicio en 2023, y que es lo que determina que el PP haya optado por la opción de Quitapesares. Llevan año y medio discutiendo sobre el particular y nadie se baja del burro.

La andanada llegaba en las preguntas, cuando el viceportavoz del Grupo Socialista, José Antonio Mateo inquiría a Noemía Otero si “va a ser fiel a sus votantes, coherente con su partido y va a tener la dignidad política de abandonar todos los cargos que ocupa en el equipo de gobierno de esta Diputación, o por el contrario va a callar, a ser cómplice del PP y va a traicionar a su partido y a los votantes de Ciudadanos conservando su sillón por encima de todo”. Sorprendentemente, Otero manifestó que este tipo de cuestiones no se deben plantear en ruegos y preguntas al no afectar a aspectos concretos del día a día. Respuesta formalista que no convenció al PSOE, cuyo portavoz, Máximo San Macario, volvía a la carga, repreguntando y aduciendo que “Sí que afecta si usted deja de dirigir el área”.

No hay tal. El puesto de Otero es seguro. Saltó ahí De Vicente, recordando que el suyo no es un pacto de Gobernabilidad, que es un pacto (eso no lo dijo pero cocinado mientras los tribunales debatían el escaño de IU, que la formación perdió por un tecnicismo, y que hubiera cambiado radicalmente el signo político de la casa) a mayor abundamiento de los servicios que se presta a los pueblos de Segovia. Que por lo que él concierne está más que satisfecho y sin ganas de aventuras. Que el suyo es amor del bueno, del de verdad. Que quizá la ruptura de PP y Ciudadanos tenga efecto allí donde rigieran los pactos de gobierno, que el de Segovia, es otra cosa….