¿Play offs de ascenso para la Segoviana el 18 de julio? Demasiadas dudas en el aire

La Real Federación de Fútbol difundía ayer el calendario para el cierre de la temporada 2019/2020 con la programación de fechas para la disputa del play-off de ascenso a la Segunda B, en el que está inmerso la Gimnástica Segoviana. La semifinal, contra el tercer clasificado de la liga regular, la Arandina, se disputaría el sábado 18 de julio o el 19 de julio. Si la Segoviana pasa, se enfrentaría al ganador del encuentro Zamora vs Numancia al siguiente fin de semana. Los encuentros se disputarán en campo neutral, aún sin determinar pero probablemente en Palencia, y sin público, en aplicación del Estado de Alarma.

Pero aún hay muchas dudas. En principio, el calendario es una propuesta de la Federación condicionada al beneplácito del ministerio de Sanidad, no es firme, y la Gimnástica por tanto no ha emitido una valoración oficial. Hay que considerar que los cuatro municipios afectados siguen en fase 0, con la práctica deportiva reducida al ejercicio individual. El lunes, si se confirma el paso a fase 1 de las cuatro zonas implicadas, podrían empezar los entrenamientos en pequeños grupos de seis. La Segoviana dispone del compromiso del ayuntamiento de tener a su disposición las instalaciones de la Albuera, handicap con el que no cuenta el Zamora, único de los cuatro en liza propietario del terreno de fútbol. No sería hasta llegar a la fase 2, y como muy pronto esto será el 1 de junio, que se reanuden los entrenamientos en bloque.

Y con todo esa no es la principal dificultad. Agustín Cuenca presidente de la Segoviana, manifestaba la inviabilidad económica de hacer frente a los protocolos sanitarios que deben cumplir los equipos. Si se aplica el habilitado para la Primera y Segunda División, todos los miembros de la plantilla deberían pasar pruebas de PCR. Cada prueba cuesta unos 125€, pero tampoco está claro si hay que hacerla la víspera del partido, dos semanas antes o cuánto. En cualquier caso Cuenca lo ve “inviable” para las modestas posibilidades económicas de la Segoviana. Añadan a eso los protocolos de desinfección, esterelización permanente de material, compra de material, protección de instalaciones… Cuenca señalaba que “hay noticias de que parece que para los clubs no profesionales no harían falta las PCR, que bastaría con el diagnóstico de un médico previo al partido, pero en ese caso nos parece una discriminación, dar un trato a los profesionales y otro a los de Tercera y Segunda B”, señalaba.

Y un último escollo, aunque este indefectible. La mayoría de los contratos terminan en junio, con lo que podría darse la situación de equipos obligados a jugar el encuentro con parte de la plantilla sin contrato, una ilegalidad manifiesta. La otra opción, jugar con canteranos o llegar a acuerdos con los clubs que han cedido jugadores. En principio, este es el menor de los problemas para la Sego.