25 Comments

Los diputados del PP por Segovia, Pablo Pérez y María Cuesta, han hecho suya la frase del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijoó, “esto es una equivocación”, para calificar la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según los diputados populares segovianos esta investidura “es un fraude electoral al presentarse a unos comicios prometiendo una cosa y haciendo luego justo la contraria. Antes del 23J, Sánchez y el PSOE no podían permitir la gobernabilidad de España con partidos independentistas y ahora sí; no iban a pactar con Bildu y ahora lo han hecho, la amnistía no entraba ni en la legislación ni en la Comunidad Europea y ahora sí”.