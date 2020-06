Pérez exige a Luquero que respete el trabajo de la oposición

El Grupo municipal Popular exige explicaciones a Clara Luquero. El portavoz del principal grupo de la oposición no está dispuesto a admitir que la alcaldesa despache su propuesta de modificación presupuestaria de 2,6 millones para hacer frente a la crisis calificándola como una “insensatez”; pregunta por los motivos de los ataques lanzados por la regidora a los medios de comunicación que han divulgado la propuesta; y exige respeto a su trabajo y no “la división frente al trabajo conjunto”.

El portavoz del PP, Pablo Pérez, no quiere dejar pasar que la alcadesa, Clara Luquero, se permita calificar de “insensatez”, la propuesta de modificación de los presupuestos que realizó su grupo en el último pleno, y que sólo busca, dice, “paliar los efectos de la crisis y ayudar a reactivar la economía local”, según asegura. “Creo que es una propuesta bastante sensata. Pedimos esas transferencias de crédito porque desde principios de año, por el CAT y el pago de sentencias, el Ayuntamiento ya se quedó sin los remanentes de crédito que podría haber utilizado para articular esta línea de ayudas. Ahora hay que priorizar. Esta es nuestra postura, criticable, por supuesto, pero no se merece esas palabras tan duras, incluso cuestionando la labor de los medios de comunicación”, razonó.

Precisamente, consisderó “peligrosas e inoportunas” las afirmaciones de Luquero de que hay medios de comunicación que “hacen el juego” al PP por el mero hecho de dar cuenta de sus iniciativas y señaló que “lo que hacen ver eas declaraciones es que la alcaldesa ha elegido el camino de la división si cuando hacemos una propuesta sale con unos ataques tan viscerales hacia todo lo que la rodea”.

El portavoz popular no está dispuesto tampoco a dejar pasar que la alcaldesa acusara al Grupo de “desconocer la realidad de Segovia” y aludió en este sentido a las reuniones celebradas con representantes de mas de un centenar de colectivos durante la etapa más dura del confinamento. “Me parece uma falta de respeto hacia esos colectivos que nos dedicaron su tiempo a hablarnos de lo que necesitaban porque de ahí han salido nuestras propuestas”.

A su exigencia de respeto al gobierno municipal, los populares unen la exigencia de celeridad y trabajo, ya que consideran que las ayudas tendrían que estar llegando ya a quienes las necesitan. Insisten en la necesidad de colaborar todos los grupos políticos, propuesta que también rechazó el gobierno local , recuerda Pérez, que no entiende por qué le cuesta a la alcaldesa que se ponga en marcha una comisión de reconstrucción de la economía de Segovia, cuando en otros ayuntamientos ya se ha hecho.

”No sabemos si tiene miedo a que presentemos propuestas que a lo mejor necesita Segovia pero no son las que ella pretende hacer desde ese autoritarismo que, a veces, parece ejercer. O es su camino o no existe ningún otro. Pues nosotros le pedimos que cambie ese camino si es necesario y no engañe a los colectivos diciendo que si los proyectos no se hacen ahora, no podrán ejecutarse, cuando no pasa nada porque se pospongan unos meses”.

Errores en la gestión de la crisis

Pérez ha insistido en que su grupo seguirá trabajando desde la verdad y el respeto y pidiendo el consenso y el trabajo conjunto de los grupos políticos porque lo que tiene que primar, según sus palabras, es la unión frente a la división que quiere generar la alcaldesa con ese tipo de declaraciones menospreciando el trabajo de los grupos políticos.

El líder de los populares ha señalado que su formación no ha criticado tan duramente su gestión durante la crisis cuando podía haber hablado de la incoherencia de sus decicisiones y las de su gobierno y ha puesto como ejemplo, el servicio de la ORA, “ue suspendieron un día para ponerlo en marcha al día siguiente, que no iba a restablecerse hasta el fin del estado de alarma y ya está funcionando con normalidad”.

En este sentido, también ha hecho referencia a los autobuses, que no iban a estar a pleno rendimiento si iban casi vacíos porque no sería conveniente, según la alcaldesa, y ya están al 100% o a la falta de concrección con la suspensión o no de las fiestas.

Tampoco ha faltado una referencia a los medios tecnológicos del Ayuntamiento, de los que Pérez ha dicho que le llama la atención que la ciudad de la smart city no haya tenido los plenos 100% telemáticos o que todavía no hayan hablado de cómo articular las diferentes líneas de ayudas que iban a poner en marcha para autónomos, pymes, empresarios y comerciantes, cuando es ahora, precisamente, cuando más se necesitan, ha dicho el portavoz popular, y no dentro de unos meses.

“Es como una cáscara sin nuez; nos venden la cáscara pero cuando vamos a ver lo que hay dentro, sólo encontramos humo”.