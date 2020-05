Peatón: en alarma sanitaria circule por su derecha

El sentido común y la responsabilidad deberían llevar a los ciudadanos a circular por la derecha en las calles de Segovia durante los paseos permitidos por el estado de alarma en la ‘fase 0’ en la que se encuentra Segovia.

Este es al menos el criterio de la alcaldesa, Clara Luquero, que este 11 de mayo ha hecho un llamamiento a que se adopte esta ordenación de los movimientos de peatones ya que, con esa disposición “voluntaria” de los paseantes, consideró que se evitarían los cruces entre personas y sería más sencillo respetar las distancias de seguridad tendentes a evitar los contagios.

La regidora, que espera lograr que los ciudadanos hagan caso a su llamada descartó, no obstante, instalar señales específicas en las aceras de la ciudad para evitar el “gran esfuerzo señalizador” que supondría marcar las direcciones de desplazamiento de los peatones en todas las vías del casco urbano.

En este mismo sentido, tampoco contempla llevar a cabo medidas tendentes a suprimir la presencia de vehículos a motor en algunas calzadas, siquiera en los momentos de mayor concentración de gente en la calle “porque esto no es Madrid ni Barcelona y no parece necesaria una medida así”.

Luquero hizo un llamamiento a la paciencia y a mantener las medidas de protección frente a la enfermedad y pidió que “no nos confiemos porque no podemos permitirnos retrocesos porque eso son costes de vidas humanas”.

“El segundo hospital debe estar en Segovia”

Por otra parte, en la misma conferencia de prensa, la presidenta de la Corporación capitalina volvió a reclamar a la Junta de Castilla y León que construya “a medio plazo, nada de a largo porque urge” un segundo centro hospitalario que complete la infraestructura sanitaria de Segovia y evite que se repitan situaciones de falta de camas que se han dado en esta crisis por el coronavirus. “Esta crisis nos ha colocado ante los ojos de manera traumática que los recursos sanitarios en Segovia son absolutamente insuficientes”, dijo.

Sólo tres días después de que se aprobara en el pleno una declaración institucional pidiendo a la Junta la rehabilitación del Policlínico, la alcaldesa parece haber aceptado que la Junta ha descartado esa opción por lo inviable y costoso de su rehabilitación, por lo que volcó su esfuerzo en pedir una nueva infraestructura, una posibilidad que si parece tener asumida el propio Gobierno regional.

Lo que no entra en sus planteamientos bajo ningún concepto es que ese nuevo centro estuviera ubicado en otro punto de la provincia que no fuera la capital. “Si de los 150.000 habitantes de la provincia 52.000 están en la capital, el sentido común dice que se coloque aquí. Todas las capitales tienen una segunda instalación. Me parecería lo último que no estuviera en Segovia”, advirtió.