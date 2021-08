7 Comments

La procuradora socialista por Segovia, Alicia Palomo ha centrado su balance del curso político en la región exclusivamente en la Sanidad sobre la que considera que la “pésima gestión” de PP y Ciudadanos le está causando “un gran daño”. Según afirma, “el ninguneo de la Junta hacia Segovia es evidente y ahora además constatable. El gobierno de Mañueco, ni siquiera con la llegada de todos los millones de los fondos europeos que está recibiendo Castilla y León, es capaz de pensar en Segovia ni en su Sanidad, la más precaria de toda la Comunidad”, ha apuntado este viernes en conferencia de prensa.

Según apuntó, “Al desmantelamiento de la Atención Primaria en nuestra provincia que llevamos toda la legislatura denunciando y que está provocando ya una respuesta ciudadana en Segovia que va a continuar, ahora hay que sumar el nuevo agravio con los fondos europeos donde Mañueco no ha incluido a Segovia en algo tan prioritario como es la dotación de un acelerador lineal para los tratamientos de radioterapia en la sanidad pública, un nuevo atentado a nuestra tierra.”, enfatizó.

La procuradora cree que los gobernantes regionales no tienen ninguna voluntad política para que la Unidad de radioterapia sea una realidad y se quejó del doble mensaje que dice estar recibiendo: Por un lado, “la Consejera ya me ha contestado por escrito en dos ocasiones afirmando que, de momento, no hay ni habrá Radioterapia en Segovia, y preguntada expresamente por el acuerdo con Recoletas ha contestado dos veces que de momento no hay nada” y por otro “el PP segoviano sigue anunciando que el convenio será un hecho después del verano”.

“Los socialistas solo daremos crédito a sus promesas cuando el primer segoviano haya recibido su tratamiento sin un largo peregrinaje por carretera”, remarca. “Pero no es fácil creer en la palabra de la consejera de Sanidad, ni del señor Mañueco y mucho menos cuando hemos conocido que ante la inminente llegada de fondos europeos a nuestra Comunidad, la Junta ha presentado proyectos en materia sanitaria en los que se recoge la instalación de aceleradores lineales para los tratamientos de radioterapia en otras provincias, pero no en Segovia”, denunció la procuradora.