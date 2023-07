4 Comments

Pleno de organización en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, que aprobaba las comisiones, los integrantes del equipo de gobierno y la distribución de áreas delegadas. Abstención de Vox, 4 votos en contra del PSOE, y los cuatro ediles del PP y tres de Municipio Unido revalidando la mayoría absoluta que ya renovó a Jesús Nieto para un mandato más.

El principal tema es el reforzamiento de la figura del segundo teniente de alcalde, el portavoz de MU, Juan José Martín Sevillano. Como ya se adelantó en el pleno de constitución, llevará una macroárea con cultura, fiestas, participación ciudadana, educación y tráfico, y es el único que se libera del equipo de Gobierno. En concreto, Martín Sevillano contará con una liberación del 75% (31.000€ anuales). Desde el PSOE no criticaron la liberación en sí, sí que lo hiciera no el alcalde, no el primer teniente de alcalde sino el “tercero” en la cadena de mando, y “cobrando más que otros funcionarios de carrera pese a no haber aportado titulación”, se la tiraba Jaime Villalba. Conato de puya que Martín zanjó recordando que “es la misma cantidad que me ofrecían ustedes”

Tema zanjado. Palazuelos era el único municipio de los 10 grandes de la provincia que no tenía liberaciones. Con el “fichaje” del portavoz de MU (algo acordado en los pactos de gobernabilidad) Nieto, conocido por preferir el trabajo en la sombra, da la impresión de que se “descarga” de la no siempre fácil tarea de atender personalmente a los vecinos -al menos en los asuntos de batalla- y pone a algo así como un “vicealcalde” al frente de la ventanilla de alcaldía.

Por lo demás, Juan Manuel Martínez llevará personal y asuntos sociales; Elena Rincón, promoción económica; Javier Aragoneses, turismo; Tamara Tapias, hacienda; Juan Manuel Sacristán, Medio Ambiente, y Henar Gómez, deportes. Entran en la junta de gobierno, además del alcalde, Aragoneses y Martínez, del PP, y Sacristán y Martin, de MU. No hay representación de la oposición en el organismo.

También se nombraron los diferentes representantes del municipio en las disferentes comisiones intermunicipales y sectoriales, y se acordaba pasar del martes al jueves los días de celebración de comisiones y pleno. Un cambio que Nieto justificaba apelando a una mayor flexibilidad, ya que permite preparar los expedientes a principios de semana y tenerlos listos al pleno. La razón de fondo, más bien, estriba en que los martes hay pleno en las cortes regionales lo que dejaría fuera a la flamante procuradora, Elena Rincón.