11 Comments

El popular Jesús Nieto encarrilaba en la noche del 17 de junio su cuarto mandato como alcalde de Palazuelos de Eresma tras sumar a los 5 votos de su formación los 3 de los independientes de Municipio Unido. Como es costumbre en un pueblo que no sabe de mayorías absolutas al menos desde finales del pasado siglo, hubo incertidumbre hasta el final. Pocas horas antes del pleno constituyente los militantes de MU respaldaban en asamblea la propuesta presentada por los promotores de esta asociación de electores, el ex de IU Juan Martín Sevillano, y la ex de Ciudadanos Henar Gómez, tras varios días de negociaciones con el PP y también con el cabeza de lista del PSOE, Jaime Villalba, que queda con sus cuatro concejales como jefe de la oposición. El del PSOE se enteraba una hora antes del pleno (convocado a las 22:30) de que finalmente, MU optaba por el PP.

Y así ha sido. En primera votación, los independientes daban un sí a Nieto tras rubricar un acuerdo de gobernabilidad que, entre otros aspectos, coloca como liberado al 75% y “vicealcalde” en la sombra a Martín Sevillano, además de asignar a los independientes 10 áreas de gestión. Así Martín Sevillano será el responsable de cultura, festejos, participación, movilidad, promoción económica y educación; Gómez, deportes y la representación del pueblo en la Mancomunidad de la Atalaya; el tercer edil independiente, Juan Manuel Sacristán, será tercer teniente de alcalde y delegado del área de Medio Ambiente. El PP se queda con áreas de gestión pura, la alcaldía, Economía, personal y obras, como más importantes.

Pero más que las sustanciosas parcelas de poder conseguidas por los independientes, lo que verdaderamente ha influido es, en primer lugar, que el PP lo tenía más fácil. Solo debía igualar la oferta del PSOE. Porque una de las sensaciones que ha caracterizado la negociación es que, en el fondo y desde el primer momento, ha habido más desconfianza de MU hacia el PSOE, especialmente hacia los ediles socialistas que quedan del anterior mandato (Daniel Bravo e Hilario Lázaro), que confianza hacia el proyecto renovador de Villalba.

El socialista lo reconocía abiertamente. “Les hemos ofrecido lo mismo, más incluso, pues nosotros les dábamos también la liberación, las otras competencias, y el área de transportes. Al final creo que ellos han puesto por delante cuestiones personales frente a los intereses del pueblo”, explicaba Villalba, “el pueblo votó la posibilidad de una renovación y regeneración, pero ellos han optado por mantener estos 12 años de política del PP”.

Desde MU, en cambio, critican que Villalba se asignara una liberación del 100%, manteniendo la de Martín Sevillano, reservándose áreas de peso y dando menos competencias a los independientes -aspecto este último que niegan tajantemente en el PSOE, insistiendo en que ofrecieron lo mismo y más-, y también que “propuestas que ellos mismos ponían sobre la mesa un día, al siguiente ya no valían”, sostienen en MU a través de un comunicado. Algo que vuelven a negar los socialistas, “Se lo dimos por escrito. No sé cómo pueden decir eso.

Enfado monumental, pues, en el PSOE, que sienten que el MU ha hecho con ellos un paripé literalmente hasta el último momento cuando desde el principio tenían claro el pacto con el PP. De hecho de entre los concejales socialistas faltaba una edil, que no ha venido a la toma de posesión y cuya ausencia justificaban sus compañeros por el cabreo ante la fallida negociación. Una falta de asistencia nada baladí pues considerando esa ausencia, tampoco un pacto MU-PSOE hubiera podido apear a Nieto de la alcaldía.

¿Y cómo lo ve Nieto, después de todo el gran ganador y protagonista de la velada? Pues reconoce que efectivamente su negociación era más sencilla, le bastaba igualar, y habla sin ambages de la conveniencia de la liberación parcial de Martín Sevillano, de contar con alguien permanentemente al pie del cañón. “Todo lo que sea tirar del carro es bienvenido, nosotros no teníamos posibilidad de liberarnos, y va a venir muy bien tener aquí a alguien. Esto era ya necesario”, declaraba.

Con esto se constituía el último ayuntamiento de la provincia, y puede que de España, al filo de la medianoche y ya con las verbenas de San Juan probando el sonido en Tabanera. Un pleno verbenero.