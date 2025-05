Pleno en el Ayuntamiento de Palazuelos cuyo punto más importante del Pleno fue la modificación presupuestaria de 253.500€, y que salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno de PP y Municipio Unida. Una inversión parcialmente destinada a demoler la “histórica” ruina en la intersección entre el Camino de Palazuelos y la calle Escuela Vieja, tras la reciente adquisición de la parcela por el consistorio y por unos 20.000€ (hay que considerar que sobre la finca pesaban importantes multas por incumplir la disciplina urbanística). Eso fue a principios de siglo, cuando se paralizaron las obras de una vivienda unifamiliar que afectaba directamente el cauce del arroyo de la Vega. Declarada ilegal la obra, desde entonces el solar ha permanecido en el más absoluto abandono, no solo afeando la principal calle de conexión del municipio sino también como “fumadero”, muy popular entre los jóvenes de la localidad. Además del coste en derribo, se consignan fondos para sanear y adecentar la zona. En total, 7.500€, con lo que resolver este enquistado asunto urbanístico ha costado poco más de 30.000€, sin contar, eso sí, con varios años de papeleo y trámites burocráticos

También se asignaron 16.000€ para la nueva pista de juegos autóctonos en Robledo, otros 45.000€ para instalaciones deportivas y otro 165.000€ para la 3ª y última fase del Centro Social de Carrascalejo 165.000€, lo que supone un coste final de 431.6551,32€.

En lo tocante a mociones, quedó rechazada la del Grupo Municipal del PSOE relativa a la mejora del transporte público y que contó con el apoyo de Vox, pero no de la mayoría integrada por PP y MU, al no aceptársele a estos últimos una enmienda que venía a decir que, de hecho, el equipo de Gobierno ya viene trabajando en el tema codo con codo con la Junta. No aceptaron los socialistas, que tuvieron más suerte con la segunda, sobre la mejora de la seguridad ciudadana en Palazuelos. Aquí los socialistas si aceptaron unos retoques del equipo de Gobierno, que volvió a quejarse de lo “chapucero y precipitado” de las mociones socialistas, facilitando la unanimidad.