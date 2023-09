4 Comments

Noemí Otero, la concejala superviviente de Ciudadanos, sabe que su voto en el pleno del Ayuntamiento de Segovia es determinante a la hora sacar los temas nucleares del nuevo mandato, al menos, más que los poco fiables y de mayor desgaste que los de Vox. Empezando por los presupuestos. Y así se lo recordaba al alcalde José Mazarías en una rueda de prensa en la que le urgía a ponerse en ello. “Si hace unos meses asegurábamos que Clara Martín pasaría a la historia de Segovia como la primera alcaldesa incapaz de aprobar un solo presupuesto municipal, ahora debemos advertir que el señor Mazarías será conocido como el alcalde que ni siquiera intentó tener presupuesto en su primer año al frente de la ciudad”, señalaba.

Hay razones de peso para sacar adelante un presupuesto. “Urge que el equipo de gobierno consolide crédito municipal para cofinanciar el 20% del proyecto de rehabilitación de los mercados, 368.720€ para reactivar el comercio de proximidad, el consumo local, para impulsar los negocios de toda la vida y los barrios de nuestra ciudad”, recordaba Otero y ha detallado que “tenemos una subvención concedida que se formalizará en octubre, con unas obras que durarán 9 meses y Mazarías está enredando para perder tiempo y que no haya opción de ejecutar el proyecto. Está esperando para perder otra oportunidad más para Segovia, perder más de 1.5 millones de euros”, se maliciaba y remataba calificando al alcalde de “superficial y dedicarse a cosas como el adecentamiento de su despacho, adquirir nuevos vehículos o adornar la entrada de la ciudad con banderas y jardines”. En definitiva, Otero urgía al alcalde a ponerse a trabajar en los temas gordos de la ciudad e implícitamente le recordaba… que allí está ella.

También el PSOE arremete contra Mazarías pero desde otro ángulo. Si la pasada semana cargaban contra el “carácter personalista y caprichoso” de decisiones como modernizar los vehículos y despachos de alcaldía, esta semana se ha volcado en los tecnicismos.

Por un lado, considera que la modificación de crédito para movilizar 45.000€ destinados a sufragar una “auditoria operativa” (junto a otros gastos de menor entidad que suman un total de 95.000€) no está realizada conforme a la normativa por no incluir en el expediente ninguna memoria que justifique la modificación ni su carácter inaplazable, que son las condiciones que exige la ley para este tipo de operaciones presupuestarias. Nuevamente, para el PSOE, la auditoria es otro “gasto caprichoso”, que no responde más que a la “demagogia” de querer escenificar ante la opinión pública supuestos errores de gestión del anterior equipo de Gobierno. Precisamente, sobre este tenor bascularán un par de alegaciones socialistas para el próximo pleno.

PSOE: Quejas, recortes y retrasos en las subvenciones

Más política es la crítica al nuevo sistema de asignación de subvenciones que pretende poner en marcha Mazarías, sustituyendo los convenios y su elevada carga discrecional, por otro de “concurrencia competitiva” en el que los proyectos de las entidades son valorados desde parámetros previamente establecidos. El PSOE recuerda que es el mismo modelo que aplica el gobierno autonómico de PP y Vox “que aboca a la incertidumbre a decenas de festivales y eventos culturales como Hay Festival o Titirimundi, o a numerosos proyectos impulsados por entidades del ámbito sociosanitario, que además podrán recibir cada año cantidades distintas”. Un sistema -recuerda el PSOE, que en el ámbito autonómico “ha generado no pocas quejas y disfunciones, como recortes y retrasos en las ayudas, de las que han sido víctimas festivales tan emblemáticos como el segoviano Titirimundi“

Para el PSOE, el objetivo de Mazarías es nuevamente sembrar dudas sobre la objetividad del proceder por convenio, herramienta que los socialistas defienden frente a la concurrencia competitiva. “cada convenio contenía el objeto del acuerdo y compromiso de la entidad beneficiaría, que recibía un anticipo del 60% para desarrollar las actuaciones; mientras que obtenía el 40% restante al presentar la memoria de actividades y las correspondientes facturas debidamente justificadas, una documentación que fiscalizaban los técnicos municipales y la Intervención Municipal”, señalan.