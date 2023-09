4 Comments

“Estamos ante la mayor vergüenza que ha vivido Segovia por culpa de sus dirigentes. La subida de sueldos de Mazarías es un escándalo”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero. En rueda de prensa, la edil liberal ha señalado que “viendo esto, me avergüenzo de la clase política segoviana. Cuando el alcalde dice que «al Ayuntamiento no se viene a perder dinero», me alegra tener la certeza de que, por suerte, no somos todos iguales, algunos sí venimos a servir a los vecinos”.

Según ha explicado la edil liberal, “solo en sueldos, Mazarías va a gastar 512.000€ más al año de lo que se gastaba en mayo de la pasada legislatura. Va a haber un exceso de gasto que supera los dos millones de euros en estos próximos cuatro años”. Algo inaceptable para la portavoz del grupo naranja.

De este modo, Noemí Otero se suma a las críticas de los demás partidos en la oposición y que este viernes, verán como con el voto de calidad del Alcalde dada la ausencia de la edil de Vox, culminará con la subida de sueldos del grupo de gobierno.