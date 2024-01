6 Comments

“El pleno de enero es el reflejo de la actitud del equipo de gobierno, la más absoluta nada. Un pleno que se despacha con tres asuntos sin enjundia para el desarrollo de Segovia”, ha lamentado la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, siendo los temas la distinción a la Policía Nacional, una modificación del Plan de Medidas Antifraude y el pago de facturas de anteriores años. “Al PP de Mazarías le está quedando muy grande el gobierno de Segovia”,

En palabras de la edil liberal, “es triste, pero sobre todo es muy grave que, llevando siete meses en el gobierno de Segovia ya estén agotados, cansados, sin ideas. Resulta evidente la falta de trabajo en que no hay dictámenes, no hay asuntos para aprobar. Después de pasar 20 años en la oposición parece que quieren volver rápido”.

Para dar a conocer la propuesta que presentará la formación naranja en el próximo pleno ordinario previsto para el viernes, la edil ha advertido que “es urgente y necesario que haya un plan de rehabilitación con plazos de ejecución y cuantías concretas, para apostar por una verdadera transformación de la ciudad, por la reindustrialización que tan necesaria es en Segovia”.

En este sentido, ha remarcado que los Presupuestos Municipales para 2024 incluyen una partida de 510.000 euros para la actualización de las zonas industriales “pero consideramos que se trata de una cuantía más que insuficiente para abordar un proyecto tan ambicioso como el que aquí se presenta”.

“510.000 euros no son una apuesta decidida por los industriales de nuestra ciudad. Invertir 510.000 euros en 2024, una partida que queda condicionada a la venta de parcelas, es abandonar a los industriales de Segovia”, ha denunciado Otero.

Parálisis de Urbanismo

En otro orden de cosas, Otero lamentó que el plan de choque anunciado para la concejalía de Urbanismo era una venta de humo más. La realidad es que esa área está sumida en una parálisis absoluta. Según la edil, no se ha contratado una sola persona más para afrontar la carga de trabajo de la concejalía. Tampoco salen licencias: en siete meses, 28 semanas, ha habido 26 licencias de obras para obras nuevas y rehabilitación de viviendas. Una media de 3,7 licencias cada mes. Lo que significa que no han expedido ni una licencia a la semana, detalló Otero. “Ni una sola promoción de viviendas para permitir abordar, desde la iniciativa privada, el problema de vivienda de la ciudad. Como se mencionó, no existe un plan, no existen actuaciones para encauzar el servicio de Urbanismo y, lo más preocupante, no existe voluntad de mejorar tampoco”, sentenció.