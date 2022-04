Artículo de opinión de Mario Sastre de la Calle. (Economista)

Desde hace casi un año el fantasma de la inflación se hizo presente entre nosotros y poco tiempo hubo de transcurrir para que expertos, entendidos, tertulianos y “todólogos” afirmaran que su aparición sería temporal; y que dejando atrás la ola de transmisión del covid-19 que tocaba por aquel entonces, la recuperación económica estaba en ciernes.

La justificación, en la mayoría de las opiniones, radicaba en el incremento de la demanda y del consumo de empresas y ciudadanos, ávidos de llegar a los añorados tiempos “precovid”, sin analizar que bajo la espiral de la subida del índice se producía un rebrote en el coste de determinadas materias primas y en determinados casos por una reducción de la oferta de las mismas. Como mal menor los stocks acumulados suplieron su ausencia en el mercado por un tiempo.

Pero como todo en la vida, tiene su fin y por consiguiente que se originase una restructuración del mercado de bienes y servicios haciendo que su demanda se vea modificada y propiciando un cambio en los hábitos humanos.

Dejando de un lado la ausencia de los famosos microchips y de mas elementos necesarios para la fabricación de los equipos mas usados diariamente; se producía ya hace unos pocos años una reducción en inversiones para la extracción de elementos necesarios para su uso como energía. Me refiero principalmente al petróleo. Desde hace un tiempo y gracias a la utilización del fracking se pudo compensar la disminución de su extracción, aun sabiendo que su uso hacia mas costosa la puesta en el mercado del mismo, y aunque el aumento de la demanda, por aquel entonces, lo hacia aun rentable.

Comenzando 2018 los mercados empezaron a descontar una menor extracción, lo que se tradujo dos años mas tarde, con la pandemia ya instalada, en una paradoja, hoy fácil de entender. Si con el desarrollo de la enfermedad se había reducido la demanda de petróleo, como era posible que, ante el presunto aumento de existencias, ¿el precio no dejaba de subir? El motivo no era otro que su extracción no era del todo rentable ante la baja demanda y que tiempo después a los productores ya no le salía a cuenta utilizar aquellos sistemas para explotar nuevos yacimientos.

Cuando llega la tan ansiada recuperación económica los precios ya se encuentra en un trampolín que influenciado por el estallido de la guerra por la invasión de Ucrania por Rusia disparan aquellos a unas cifras no vistas desde hace tiempo. Las políticas auspiciadas por EEUU para poner en el mercado el petróleo retirado de Rusia, aun no ha dado sus frutos en un corto tiempo y veremos si lo hace a medio plazo.

Si a eso unimos que para la obtención del gasoleo, el combustible utilizado como mayoritario en el sistema productivo necesita de petróleo en un 25% mas cantidad que para obtención de gasolina por ejemplo. Y si además si el petróleo que llega a las refinería no es bajo en azufre, estas deben de utilizar gas, cuyos precios se han disparado en este ultimo año, para eliminarlo en el refinado, esta claro que su puesta en venta en el mercado lo es a un precio mayor.

Tormenta

Ante este panorama y si el incremento en su consumo se dispara por el fin del paro del transporte, la rebaja gubernamental en el precio por litro, el incremento en la actividad en las empresas y las existencias en el mercado no aumentan se podría dar la tormenta perfecta y veríamos justificado una espiral en los costes de producción, transformación, elaboración y distribución, al menos en aquellas industrias dependientes del combustible fósil y en los de transporte de mercancías y viajeros principalmente por carretera.

Bien es verdad que cualquier compensación a la baja en el gas o en la electricidad amainaría sensiblemente el incremento de costes en los procesos productivos y que el ultimo dato de la tasa de inflación prevista nos indica. Al menos una rebaja estable en la factura energética del ciudadano sería bien recibida; aunque me temo que todo tendrá un precio a futuro determinado por las indicaciones de la Unión Europea y los compromisos para la recepción de los famosos fondos Next Generation.

Lo siguiente será parar la espiral inflacionista originada y sus repercusiones en términos de inversión y empleo, utilizando las políticas económicas idóneas, planteadas por profesionales idóneos y sin conjunciones y pactos gubernamentales.