9 Comments

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado públicamente la gestión “incompetente” de las obras en el Cuartel de la Guardia Civil de La Granja de San Ildefonso, dejando a once familias de agentes literalmente sin tejado en pleno temporal. La situación, que ha sido calificada como “el colmo de la incompetencia”, ha provocado que las viviendas de los guardias civiles se inundaran durante el paso de la borrasca Jana, mientras los propios agentes socorrían a la población.

La AEGC ha señalado la “brillante idea de algún bien pensante” que decidió levantar el tejado en pleno invierno, a pesar de las alertas meteorológicas que ya preveían intensas lluvias y fuertes vientos. “Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia se les había advertido sobre ello”, asegura la asociación, denunciando además la falta de medidas para evitar daños en el inmueble.

Las imágenes del fin de semana hablan por sí solas: cubos y barreños repartidos por las habitaciones mientras el agua caía tanto dentro como fuera de las viviendas. “Casi caía más agua dentro de sus viviendas que en la calle y eso que en la calle había un temporal”, relatan desde la AEGC. La situación se agrava considerando que muchas de las familias afectadas tienen niños pequeños, quienes vieron cómo su hogar se convertía en un escenario de goteras y caos.

La AEGC lleva más de seis años reclamando el arreglo del tejado, que “literalmente se caía a cachos”. Sin embargo, la obra, presupuestada inicialmente en más de 800.000 euros y finalmente recortada a poco más de 450.000, no solo no ha solucionado el problema, sino que lo ha agravado. “No entendemos cómo no se aplazó el levantamiento del tejado cuando ya se sabía que las previsiones meteorológicas no eran las propicias”, lamentan.

Según la AEGG, a la situación interna se suma un peligro evidente para los vecinos. Las fuertes rachas de viento provocaron que placas de onduline, tejas y otros materiales dejados en el tejado volaran sin control a la vía pública, obligando a desalojar todos los vehículos estacionados en las inmediaciones del cuartel. “Se ha puesto en peligro la integridad de cualquier ciudadano que hubiese tenido la desgracia de pasar cerca”, denuncia la AEGC, que exige responsabilidades y soluciones inmediatas.

La asociación acusa directamente a la Secretaría de Estado para la Seguridad (SES) de una “incompetencia más” en la adjudicación de obras y en su gestión, lamentando que, como siempre, sean los guardias civiles quienes “paguen los platos rotos”.

“Desde AEGC exigimos a los responsables de esta situación que de inmediato tomen las medidas oportunas para que la situación de estas familias vuelva a la normalidad en el menor tiempo posible”, concluye el comunicado. Mientras tanto, las familias de los agentes continúan enfrentando el temporal sin tejado y con sus hogares convertidos en un campo de batalla contra el agua.