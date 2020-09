Oasis Cultural costó 260.000€ y benefició a un centenar de artistas segovianos

Clara Luquero, alcaldesa de Segovia, y Gina Aguiar, concejala de Cultura, pasaron balance de Oasis Cultural, el programa de eventos post-confinamiento diseñado por el consistorio segoviano como un claro gesto de respaldo al sector, uno de los peor parados por la presente epidemia de covid19.

Ante la imposibilidad de desarrollar la actividad cultural agendada, y con el fin de no dejar tirado al sector cultural en un año dramático, en abril de 2020 el Ayuntamiento de Segovia rediseñaba su agenda de primavera verano, temporada que en años normales concentra el grueso de festivales, fiestas, conciertos…

Folk Segovia, el festival internacional de la Juan de Borbón, Vete al Fresco, Música Diversa, y demás todo confluyó en Oásis Cultural, que ha tenido tres ejes. Por un lado 10 conciertos en el Jardín de los Zuloaga (Elvira Sastre, La Musgaña, Free Folk, Andreas Prittwitz y Lookingback, el Ensemble de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Macarena Ramírez, Let the children play Big Band, La Lunfardita, Freedonia, la gala de ópera y zarzuela con la mezzosoprano Cristina del Barrio, el tenor Miguel Borrallo y la pianista Puerto González; Rebeca Jiménez, Sisters & Bro, Cuco y Luisa Pérez y La Banda del Búho). Conciertos que se saldaron con 2.261 espectadores y 17.905€ en taquilla. Cartel de “no hay entradas” en todos menos de los uno de los conciertos, bien es cierto que la extremas medidas de aforo (no más de 250 personas, todas sentadas y bien separadas) facilitaban el objetivo.

Se añadió Música en la Calle, concebida también como un impulso al terraceo en momentos críticos. Fueron más de 510 actuaciones por 13 zonas de la ciudad. Cada viernes y cada sábado, 13 músicos o agrupaciones musicales ofrecían dos actuaciones de media hora en terrazas diferentes. Completó el panorama el Festival de Narradores Orales, con otros 3.747€ de recaudación.

Todo lo cual con un coste de 260.000€, a cargo mitad y mitad de las partidas de la Juan de Borbón y de Cultura y que, a la par que sostener un mínimo de actividad cultural en el año del covid, fue todo un balón de oxígeno para el sector cultural segoviano. Según las cuentas municipales hasta un centenar de segovianos entre artistas, técnicos y personal de apoyo, se han beneficiado de esta “operación rescate” desarrollada por Cultura.

La taquilla, para el programa de alimentos de Cruz Roja

Como gesto solidario, el consistorio ha querido entregar la totalidad de lo ingresado en el Oasis, 21.652€, a Cruz Roja Segovia, que a su vez lo destinará al programa de compra de alimentos de familias necesitadas, reinvirtiendo esa cantidad en el comercio provincial. Dinero bien necesario. “En primavera llegamos a triplicar el número de personas que recibían la ayuda de alimentos. Son bonos de 60 a 150€ canjeables por comida, higiene y farmacias. Con el covid llegamos a triplicar el número de beneficiarios, en julio la cifra bajó pero en los últimos días vuelve a subir. Actualmente hay entre 500 y 700 personas en el programa en la provincia de Segovia”, explicaba la secretaria provincial de Cruz Roja, Rosa María Lobo.