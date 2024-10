No caigas en errores de principiantes al montar una tienda online

Montar una tienda online es una de las mejores ideas de negocio que se pueden tener hoy en día. Tienen muchísimas ventajas, principalmente es la posibilidad de llegar a clientes que se encuentren en cualquier otra ubicación geográfica.

¿Es para cualquier emprendedor? Lo cierto es que, si bien el comercio electrónico cada vez es más fácil de poner en marcha y de mantener, hay una serie de requisitos que es importante cumplir para que todo vaya como la seda. Además, también hay que evitar ciertos errores de principiantes que se pueden incurrir al montar una tienda online. Te contamos cuáles son los principales.

Elegir cualquier packaging

Un error habitual es no darle al packaging la importancia que merece. No solo es una cuestión de causar una buena primera impresión, también ayuda a proteger la mercancía para que no se dañe durante el trayecto. Tanto si se necesita una bolsa de papel, como si el producto requiere que se envíe en una caja grande o incluso en un tubo cilíndrico, es importante elegir un empaquetado que sea de calidad.

Además, si apuestas por el packaging sostenible, como los que encontramos en la tienda online de País de los sobres, mejor que mejor, ya que contribuirás a cuidar del medio ambiente.

No elaborar bien el plan de negocio

Al igual que cualquier otro tipo de negocio, es importante que, antes de montar una tienda online, hagamos una buena planificación y estrategia de riesgos y oportunidades, que evaluemos los costes y la inversión que podemos realizar, además de otros aspectos, ya sea volumen de productos para no quedarse nunca sin rotura de stock, etc.

Un plan DAFO es importantísimo para que el negocio arranque bien y se pueda convertir en una empresa exitosa, teniendo en cuenta tanto las debilidades como las fortalezas de la actividad que se vaya a desarrollar. Es uno de los primeros pasos antes de montar una empresa, pero no todo el mundo lo hace y, sin duda, es uno de los principales errores de principiantes también al montar una tienda online.

Negociar mal las condiciones de la empresa de transporte

La mensajería o empresa de transporte que se va a encargar de llevar los paquetes desde tu tienda hasta el domicilio del cliente es una parte muy importante del negocio y es importante valorar distintas opciones.

No solo hablamos de elegir la más barata (aunque evidentemente es más interesante que sea lo más económico posible), también hay que tener en cuenta los plazos de entrega, las condiciones, etc.

No contratar un buen servicio de marketing

Todos tenemos un primo, un vecino, un sobrino o un amigo que usa mucho las redes sociales. Pero subir un par de fotos a stories no es lo mismo que ser Community Manager, al igual que montar una tienda online no te convierte automáticamente en experto en marketing.

Un buen plan de marketing es esencial para que una actividad empresarial se pueda desarrollar de la mejor manera posible y así podamos llegar a más clientes potenciales. Es una de las inversiones de la empresa que más retorno pueden dar, pero es importante hacerlo bien.