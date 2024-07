Netflix estrena la serie Cien años de soledad en el Hay Festival

El HAY Festival Segovia ha anunciado nuevos eventos para la programación de la 19.ª edición en Segovia, que tendrá lugar del 12 al 15 de septiembre de 2024. Entre ellos destacan presentaciones de las mejores novedades en ficción y no ficción, al tiempo que aborda los mayores retos del mundo, con una nueva mirada a través de conversaciones y actividades con escritores y periodistas, artistas y diseñadores, responsables de la política mundial e innovadores.

En palabras de Julie Finch, CEO de Hay Festival Global: “En un momento de agitación en Europa y en todo el mundo, ponemos en contacto a artistas, pensadores y soñadores con el público de Segovia este mes de septiembre para explorar las grandes cuestiones de nuestro tiempo con inspiración y esperanza. Los actos de Segovia están abiertos a todo el público, con una amplia difusión y participación en bibliotecas, universidades y prisiones”.

La clásica e imprescindible novela Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ha sido llevada a la pequeña pantalla en forma de serie por la plataforma Netflix. Dirigida por Alex García López y Laura Mora, la acción se desarrolla en 16 capítulos que siguen los pasos de Aureliano Buendía, su amplia familia y el microcosmos de la ya mítica Macondo. El lanzamiento de la serie es en el marco del Hay Festival, donde se proyectará un fragmento de esta ficción que ha sido rodada en su totalidad en español y en Colombia y ha contado con el apoyo de la familia del escritor. Una conversación con las guionistas de la serie, Natalia Santa y Camila Brugés, junto a Lourdes Fernández Bencosme, profesora de la IE Schoolof Humanities y moderado por la directora general de Prisa Audio, María Jesús Espinosa de los Monteros.

La obra cumbre del ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, representa uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de la historia de Latinoamérica.

El 12 de septiembre el DJ y poeta británico James Massiah protagonizará una sesión en la que mezclará los ritmos del dub, el dancehall y la soca. Organizada por Hay Festival Segovia en colaboración con la Fundación IE, British Council e IE School of Humanities, la cita propone un viaje sonoro en el que los ritmos palpitantes y las expresiones poéticas se entrelazan, creando una experiencia de baile inolvidable.

Al día siguiente, James Massiah ofrecerá una actuación de spoken word en la que los espectadores experimentarán el poder de sus palabras y su profunda narrativa en una sesión íntima que invita a la reflexión.

Las últimas ideas en soluciones climáticas, ciencia y tecnología se compartirán en conversaciones que tendrán lugar durante los días en los que se celebra el Festival. En este sentido, el prestigioso neurocientífico Ignacio Morgado, Catedrático en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma, conversará con Inma Ballesteros, directora de programación en Acción Cultural Española, que se suma a otros debates en los que participan la curadora artística del CERN, Ana Prendes; la neurocientífica Susana Martínez-Conde; el bioquímico Carlos López-Otín; la filósofa Pilar Cortada; el matemático Marcus du Sautoy; el científico Carlos López Otín; la experta digital Francesca Bria, el fundador del Festival Sónar, Ricard Robles entre otros.

Tras diez años consecutivos, regresa también el FTWEEND DEBATE a Segovia. Bajo el título Democracia en 2024, participarán Frederick Studemann, editor literario del Financial Times; Ilke Toygür, directora del Centro de Política Global y profesora de Geopolítica de Europa en la IE School of Politics, Economics y Asuntos Globales; y la filósofa británica Erica Benner, autora del best seller Adventures in Democracy: The Turbulent World of People.