Nava exige el retorno del médico asignado a urgencias; la Junta dice que es una tergiversación

El consejo del centro de salud de Nava de la Asunción, formado por representantes de los 16 municipios adscritos, se reunía el pasado 29 de septiembre en sesión de urgencia y remitía un comunicado exigiendo a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia “que se mantengan los recursos humanos de guardia actualmente existentes en la Zona Básica de Salud, con la adscripción de una enfermera de lunes a domingo en el centro de guardias de Santa María la Real de Nieva”.

En plena tormenta mediática por la redistribución de recursos en la sanidad rural, y tras una reunión de la gerencia, representantes de la Junta y municipios afectados (Aguilafuente, Santa María la Real de Nieva, Nava. Cantalejo, Carbonero y Turégano, si bien precisamente el alcalde de Nava, Juan José Maroto, excusó su asistencia), se optaba por mantener los centros de guardia de atención primaria de Aguilafuente, Turégano y Santa María. Una medida que en la práctica ha comportado la asignación a las urgencias de Santa María de uno de los dos facultativos adscritos a la ZBS de Nava.

Una operación de “vestido de santos” que no gusta en Nava, y que ha servido al PSOE para ratificarse en que no se está dando marcha atrás en la reforma de la atención primaria rural, como pretende la Junta. El consejo critica especialmente que solo se hubiera consultado la medida con un alcalde de los 16 municipios implicados (la alcaldesa de Santa María) y reivindican la necesidad para la zona de los dos facultativos.

La Junta se defiende

Algo que niega desde la Junta el delegado, José Mazarías, que explica que en realidad todos los centros de salud de la provincia cuentan con un único médico, siendo Nava la excepción, que cuenta con dos. “A los alcaldes les dijimos que tenían dos opciones, o suprimir los centros de guardia y adscribir a los médicos a sus respectivos consultorios, o dejarlo como estaba, optaron por lo segundo”, explica a Mazarías, que considera que el alcalde de Nava está tergiversando la cuestión para su instrumentalización política por parte del PSOE. “Hay una cuádruple mentira en lo que he leído, nosotros [la Junta] no convocamos la reunión, lo hizo la gerencia. No es un acuerdo a conveniencia de la Junta, sino que se les expuso las diversas opciones. Es totalmente falso que Aguilafuente se quede con una enfermera y teleasistencia, no es verdad, se queda con un médico y con una enfermera”, critica, al tiempo que afea a Maroto el haberse negado a asistir a la reunión, “no vino porque al día siguiente tenía que sujetar una pancarta”.