4 Comments

La presidenta del Congreso de los Diputados, Merichel Batet, ha impuesto una sanción de 650€ y retirada del bono-bus durante 15 días, al diputado del PP por Segovia Jesús Postigo, después de que los servicios de seguridad del Congreso sorprendieran a Postigo distribuyendo bengalas y vuvuzelas entre diputados populares minutos antes de una intervención del líder del PP, Pablo Casado.

Batet considera que la acción de Postigo supone una infracción grave al reglamento que estipula el uso de este material en las sesiones. “Lo de las bengalas me parece hasta de mal gusto después de los trágicos hechos de la XX Legislatura”, explicaba Batet, en referencia a la muerte en 2011 de una taquígrafa de 44 años al recibir un impacto directo de bengala durante un debate presupuestario, en un oscuro y nunca aclarado asunto. “Sus señorías pueden animar y abuchear, pero dentro de un orden. Además, a pesar de que Postigo y sus chicos parecen amables y formalitos, últimamente en la curva sur –popularmente conocida como “Se sienten coño”, se estaba generando un muy mal ambiente poco acorde con la dignidad de la institución”. Conminada a explicarse la presidenta del congreso hablaba sin dar nombres de “borrachos haciendo calvos, lanzamiento de objetos y peleas entre ellos a veces revolcándose por los escaños, diputados fumando porros y escupiendo a los de abajo, lo que incluso atenta contra el protocolo covid. Los ujieres pasan miedo”.

El diputado segoviano ya ha pedido perdón por la introducción de bengalas pero considera que lo de las vuvuzelas es “una exageración” y evidencia una doble vara de medir. “¿Vuvuzelas no pero bombos sí?”, se preguntaba irónico Postigo, acusando veladamente a Batet de hacer la vista gorda con la ya famosa peña “Los del bombo”, formada por José Luis Aceves, un conserje y dos diputados manchegos, que se alternan percutiendo un enorme bombo durante las intervenciones del presidente del Gobierno. “Encima les guardan el bombo en el bar del Congreso”, añadía.

Batet reconocía que “es una situación diferente”. La peña del diputado socialista por Segovia se considera “un factor de animación” ya indisociable de la ambientación de las sesiones y acorde a la tradición de la cámara baja. “A la gente le gusta el ambiente que generan, vienen disfrazados con boinas, a veces de toreros, otras de sevillanas, además, los miércoles de sesión de control unos parientes traen unos tortos y botas de vino. Se hacen querer, e incluso hay parlamentos como el de Holanda interesados en llevar allí estas costumbres tan nuestras”, señala.

“A ver si te ríes ahora, hijo de p….”

Pero en el PP desmienten esta imagen “idealizada” de la peña de Aceves. “Ese tipo es un radical muy peligroso.”, señalan, y recuerdan que en un reciente encuentro de la liga intercámaras a Aceves le cayeron cinco partidos de suspensión por una “escalofriante” entrada por detrás, pierna en alto y tacos por delante a la estrella del Juvenil PP Senado P, Pablo Pérez, actualmente de baja con fractura de ambas rodillas. A ello se suma una actitud chulesca y desafiante del socialista segoviano, que abandonó el campo al grito de “a ver si te ríes ahora, hijo de p…, a ver si te ríes”, según consta en el acta arbitral.

Y si bien es cierto que en las imágenes puede verse a Aceves, correoso defensa del Atlético Socialista C, recorriendo 50 metros a toda castaña para irse directo a por Pérez en una entrada absolutamente espeluznante, los socialistas exculpan al diputado caucense alegando que la entrada no fue para tanto y con el tiempo se saldará con una leve cojera, pero sobre todo por el ambiente explosivo que se vive en la cancha de los Juveniles PP Senado.

“Eso es peor que el campo de Bildu. Madre de Cristo. No paran de repartir desde el minuto 1 y lo peor es la afición, la conocida facción ultra Génova no se vende , que además ese día venían de celebrar el cumpleaños de su líder, Paloma “Ironhead” Sanz, conocida radical con una veintena de antecedentes por disturbios, drogas y tenencia de nunchakus y otras armas de artes marciales.

Los cronistas parlamentarios reconocen que los Génova no se vende son impresentables. Se ponen como garrapatas, con Paloma “Ironhead” Sanz al frente cantan barbaridades como aquello de “socialistas os vamos a cortar la puta cabeza”, y además la tienen tomada con Aceves. Cada vez que la toca, le dedican que si “cortapinos”, “rompetochos”, “ahumao” y no paran de mentarle a la madre, a la mujer… “Al final te quemas, y es lo que le pasó a Aceves. Que encima tenía que soportar a Pérez que no paraba de internarse por su banda, hacerle caños y decirle, chúpate esa, chúpate esa, para descojone de los radicales”, explica Juan Pedro Verdasco Sayago, decano de los cronistas desplazados por Acueducto2 para cubrir la actualidad parlamentaria y quien esbozaba su inquietud ante la creciente crispación que se palpa en la arena política.