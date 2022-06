A finales de mayo el Seprona detectaba la aparición de vertidos de residuos industriales en La Lastrilla y Encinillas con gran cantidad de residuos tanto urbanos (papeles, colchones, muebles, componentes de vehículos) como peligrosos (bidones conteniendo aceite de motor usado), y que en el caso de La Lastrilla se añadían a 150 neumáticos usados arrojados unos días atrás y cuya retirada fue gestionada por el consistorio.

Entre los objetos vertidos, se encontraba diferente documentación antigua que fue examinada por los agentes intervinientes lo que puso a los agentes tras una nave de Cantimpalos de la que procedían los residuos, identificándose a los autores. Los agentes también averiguaron que de la misma nave procedía otra serie de vertidos localizados en el Tejerín, en Segovia ciudad.

Tras reconocer los hechos, el responsable de la empresa cantimpalense se hizo cargo de la retirada de los residuos y limpieza de los parajes afectados además de resarcir a La Lastrilla por los gastos ocasionados por la retirada de los neumáticos.

Más vertidos en Hontoria y Valverde

Esta actuación se suma a otras dos ocurridas recientemente relacionadas con el abandono incontrolado de residuos. En una de ellas, en un paraje cercano a la localidad de Hontoria, aparecieron arrojados sobre el terreno 30 sacos de residuos de construcción y demolición, finalmente se consiguió averiguar que procedían de las obras de un edificio de Segovia, así como el responsable del vertido.

La otra actuación se produjo al localizar simultáneamente dos lugares – Valverde del Majano y Hontoria– en los que se habían arrojado una importante cantidad de componentes de automóviles en desuso, tales como paragolpes, pilotos, faros, etc. Las gestiones realizadas condujeron a los efectivos de la Guardia Civil hasta el taller mecánico donde se habían generado esos residuos, reconociendo su titular los hechos, el cual los había entregado a dos personas no autorizadas para su gestión.

Desde el Seprona se recuerda que los residuos deben ser correctamente gestionados, con sanciones que van de los 20.000 euros en el caso de infracciones leves hasta 3,5M€ la de mayor gravedad.