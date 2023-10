18 Comments

Esta mediodía del viernes 13 de octubre, se ha llevado a cabo la comisión extraordinaria de urbanismo. Esta comisión se ha planteado por parte de los grupos políticos de la oposición para tratar diferentes aspectos que se consideraban prioritarios, entre ellos, vivienda.

En declaraciones al termino de la reunión, el viceportavoz socialista, Miguel Merino, ha echado en falta “más claridad y mucha más información” respecto a los proyectos que el equipo de Mazarías tiene previsto para Segovia.

Las Lastras y Bomberos

Según Merino, una de las conclusiones al término de la reunión es el abandono por parte del gobierno municipal popular en política de vivienda pública, como Las Lastras o el ‘sector Bomberos’, y que abandona esos proyectos “sin una idea clara, o al menos, sin una idea que realmente se atrevan a avanzar en este momento”

“Supone un favor de pleitesía partidista al señor Mañueco para tratar de librarle de ese compromiso social que tiene con Segovia”, reflexiona Merino.

Durante la comisión informativa, desde el partido socialista han tenido que pedir una rectificación inmediata del concejal de urbanismo, González Salamanca, que en una de sus intervenciones, declaraba que lo único le preocupaba era “la calidad de los residentes”, desde el partido socialista le han recordado que aquí “residentes somos todos””ciudadanos somos todos aunque no cobremos 75 mil euros anuales, más trienios”,”es una falta de respeto a toda la sociedad segoviana” tajante Merino.

Aún así el partido socialista, según Merino, tiende la mano a Mazarías para abordar estas conversaciones de manera urgente ya que “no estamos para paralizar proyectos porque esto me gusta más, o esto me gusta menos”.

En sus declaraciones, Merino avanza que el Partido Popular no ha desvelado aún que planes tienen para el Parque de Bomberos y que lo único que sí saben es que “no les gusta, pero sin una alternativa”, “esta contestación nos hace pensar es que realmente, o no lo quieren compartir, o es que no se atreven a anunciarlo ya”.

Agoreros

Merino ha salido en respuesta a las declaraciones del Alcalde de Segovia, José Mazarías donde llamaba ‘agorero’ al Partido Socialista en cuanto al desarrollo del Hospital de Segovia: “Mazarías se extralimita en sus palabras, en cuanto escucha algo que no le gusta, cae en descalificativos. Ojalá veamos pocas primeras piedras y que todo el complejo hospitalario vaya a buena velocidad y buen ritmo”.