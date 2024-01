11 Comments

El experimento de las lanzaderas de autobuses al casco viejo de Segovia ha dado buenos frutos según el Alcalde José Mazarías, que ayer informó que su implantación en el sistema de transportes será “cuanto antes”.

“Se han analizado esos datos y cada vez estamos más convencidos que hay que hacer modificaciones en el servicio de transportes. A la vista del gran número de frecuencias que llegan al recinto amurallado con uno dos o tres pasajeros. Vehículos de 10 metros que está absolutamente infrautilizados”, explica Mazarías

“Aún no tenemos la fórmula y aunque el ensayo tuvo sus problemas que hay que solucionar, el ensayo lo dice todo. No se puede estar todo el día subiendo autobuses que excepto en las horas punta que tienen buena ocupación, el resto del día van prácticamente vacíos”, y como ejemplo explica que “ayer por la noche cuando yo bajé al Azoguejo, me crucé con tres autobuses que subían al reciento amurallado y tres que llegaban al Azoguejo. Entre los seis autobuses no habría más de 15 personas“.

“Es una situación nada sostenible que nos está costando una fortuna. Además deteriora nuestras calles de una forma innecesaria. Queremos implementarlo cuanto antes“, remata el regidor.