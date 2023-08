10 Comments

José Mazarías se sumaba a la larga lista de alcaldes segovianos que, llegado el 16 de agosto, festividad de San Roque, renovaba el voto al santo iniciado por la corporación municipal en 1599, tras remontar la ciudad una cruenta epidemia de peste. Era el primer voto del nuevo alcalde, y también su retorno a la alcaldía tras un periodo de convalecencia en el que ha sido sustituido por la alcaldesa accidental, Rosalía Serrano, que acompañó a Mazarías en el acto junto a n grupo de concejales.

Arrodillado ante la imagen, el primer edil de la ciudad, pidió a San Roque que aceptase la ofrenda del pueblo de Segovia y tuviese por renovada la fe antigua de esta ciudad. “Señor San Roque interceded ante Dios y su madre por esta ciudad de Segovia, interceded por el barrio y parroquia de San Millán que hoy celebra solemnemente esta fiesta, interceded por todos los hombres y mujeres de este pueblo, por los niños y adolescentes, por todos los vecinos de esta ciudad, interceded por todos los españoles, hasta que otra vez, en el año venidero, volvamos a postrarnos ante tu imagen para ofrecerte este voto de fe y esperanza en la fiesta con que, para estas fechas, Señor San Roque, te honramos cada año”.

Pestes y plagas que, después del covid, son algo más que una tradición folclórica, como bien sabe Mazarías, a quien tocó pechar con la epidemia del coronavirus en condición de delegado de la Junta. Cabe esperar que la experiencia sirva para estar mejor preparados en próxima ocasión.

Con todo, el voto mantiene su carácter a medio camino entre la devoción, lo folclórico y lo festivo. Huevos fritos con chorizo y limonada, a la conclusión de la procesión del santo por su barrio, San Millán, que tal día como ayer era el barrio de todos.

Protesta de IU

Y no lleva tanto, de momento como el voto en sí, pero ya es costumbre de la última década la nota de protesta de IU por lo que consideran una vulneración del carácter aconfesional del Estado. IU insiste en que los actos religiosos no deben contar con la presencia de los miembros de la Corporación, salvo que su asistencia sea a título individual y no como representantes de la institución