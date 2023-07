5 Comments

“Es nuestra fórmula de trabajo que quizá difiera de la que tenían otros equipos de Gobiernopero ahora estamos nosotros y nosotros organizamos nuestra forma, que no tiene por qué coincidir con la que ellos tenían antes”. Es la respuesta del alcalde de Segovia, José Mazarías, a las reiteradas quejas de la oposición durante las últimas semanas por no haberse admitido su presencia en las reuniones de la Junta de Gobierno local o el sistema de aclaración de preguntas sobre expedientes abiertos o el trabajo del Ayuntamiento, una polémica que quiso zanjar definitivamente: “La forma de organizarse ya se publicó y no vamos a volvernos atrás“, dijo ante un grupo de periodistas.

El alcalde se pronunciaba así después de que, el martes, la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, se quejara con dureza ante los medios de comunicación de esa organización de la Junta de Gobierno y por no haber tenido respuestas a sus preguntas, llegando a acusar los gobernantes locales de “oscurantismo”, algo por lo que recibió una respuesta igualmente dura y después de afirmar que “la Junta de Gobierno no es un órgano del que nadie tenga que controlar nada porque es de decisión del propio Gobierno” aseguró que “lo que quizá haya sorprendido a la señora Otero muy negativamente es que este equipo de Gobierno haya preferido prescindir de su interesado apoyo”.

El actual equipo ha establecido que las preguntas de los grupos se informen en las Concejalías que correspondan y se de cuenta de las respuestas en las comisiones informativas que se celebrará, habitualmente, una al mes. Sobre las preguntas concretas de la la edil de Ciudadanos, Mazarías desveló que hay algunas de escasa trascendencia o sobre acciones del anterior Gobierno, como las referidas a las facturas por unas navajas multiusos que usan los bomberos, una bebidas encargadas durante la actividad de los patios abiertos o la adquisición de semillas para los jardineros, todas previas al cambio de gobierno. Otras preguntas se refieren a cuestiones como el desbroce de una finca en Vía Roma “por la que parece que tiene mucho interés”, las obras de la calle Navacerrada o incluso el estado de la limpieza de los imbornales de toda la ciudad, una actuación por la que pasó el final del último mandato en pugna constante con el anterior concejal de Obras. En su abanico de preguntas, Otero ha preguntado además por la auditoría sobre el contrato de obras de la pavimentación de Padre Claret o por los plazos de cumplimiento del compromiso electoral de los populares de reservar una plaza de aparcamiento reservada a usuarios de farmacias o la puesta en marcha de las brigadas de intervención rápida “sobre lo que estamos”, dijo el alcalde recordando el mes escaso que lleva en el cargo.

El PSOE pregunta sobre sus propias actuaciones

El alcalde ironizó además sobre las preguntas remitidas por otros grupos, especialmente el PSOE, que ha preguntado por escrito por las facturas a fecha 6 de junio que son “las que ellos dejaron” o el estado de ejecución del presupuesto general y el del IMD, detallado y a 30 de junio, algo que Mazarías tachó de “alucinante” porque “les tengo que informar de lo que ellos han hecho y deben conocer”.

Respecto a la insistente exigencia del PSOE de conocer el currículo de los cargos de confianza adscritos a la Alcaldía, el regidor consideró que es una petición “absolutamente artificial”, aunque anunció que facilitará esos historiales, no sin recordar que “como equipo de Gobierno asignamos a quien creemos conveniente las tareas de personal de confianza independientemente de su currículo”.

El presidente de la Corporación también señaló haber recibido preguntas de Vox y de Segovia en Marcha.