10 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, intentará mañana, 27 de diciembre, aprobar los presupuestos del Ayuntamiento para el año 2025. Sin embargo, el panorama político no le es favorable, ya que ninguna formación de la oposición ha mostrado intención de apoyar las cuentas, lo que podría llevar a una prórroga de los presupuestos de 2024.

Mazarías ha defendido en rueda de prensa la validez de su propuesta, asegurando que se trata de unos presupuestos enfocados en garantizar el funcionamiento del consistorio y los servicios para la ciudadanía. “Para rechazar los presupuestos, puede haber muchas excusas, pero motivos, ninguno. Son presupuestos de gastos generales, con un gasto importante en gasto corriente, destinados a garantizar el buen funcionamiento del Ayuntamiento y de todos los servicios. Además, las inversiones carecen de carga política o condicionante ideológico”.

El regidor ha señalado directamente a la oposición, acusándola de utilizar argumentos políticos para bloquear su propuesta. “Seguramente, si otro grupo político hubiera hecho los presupuestos, habrían planteado las mismas inversiones. Por eso, si la oposición rechaza la propuesta, lo harán por motivos políticos, para desgastar la labor de este equipo de gobierno, mostrando un absoluto desinterés por la ciudad”.

Críticas a Ciudadanos y Vox

Mazarías también ha lamentado especialmente la postura de la concejala Noemí Otero, de Ciudadanos, quien, según él, ha tenido un papel activo en la elaboración del borrador. “Hemos mantenido varias reuniones en los últimos tres meses. Ella ha tenido especial conocimiento y capacidad de aportación, y se admitieron prácticamente todas las propuestas que hizo, como la comunidad urbana sostenible, el plan de polígonos, la Alamedilla del Conejo, Alzheimer, y la retirada de la venta de parcelas. Su postura resulta aún más incomprensible, y será ella quien tenga que explicar a los segovianos el motivo de su voto en contra”.

El alcalde también ha querido aclarar sobre el posible pacto frustrado entre el gobierno municipal popular y Vox en el mes de mayo. En aquel mes, también se mantuvieron conversaciones con Noemí Otero, de Ciudadanos, para integrar a este partido en el gobierno municipal, aunque ha puntualizado que no se trató de una medida relacionada con los presupuestos.

En cuanto a Vox, el alcalde ha criticado su alineamiento con los partidos de izquierda. “No comprendemos su postura ni su voto, alineándose con los partidos de izquierdas, otra vez”, señaló.

El fin de los presupuestos participativos

El borrador de los presupuestos tampoco contempla partidas para presupuestos participativos, una iniciativa que ya desapareció en 2024. Sobre este tema, Mazarías ha sido tajante: “Era un modelo que no funcionaba. Ponía a unos barrios enfrente de otros y, al final, siempre ganaba la propuesta del barrio más movilizado. No era un modelo para este equipo de gobierno”. El alcalde ha defendido que la planificación debe ser responsabilidad del Ayuntamiento y no trasladarse a la ciudadanía. “Es pasar la patata caliente a los ciudadanos, cuando eso de decidir qué calles se asfaltan compete al Ayuntamiento”.