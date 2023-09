16 Comments

La decisión obligada de retirar en el pleno la propuesta, que incluía incrementos en las nóminas de entre un 14 y un 38%, ante el rechazo tajante y frontal de todos los grupos municipales, supone un auténtico varapalo para las aspiraciones del Partido Popular.

Durante el pleno la portavoz municipal del PSOE, Clara Martín, subrayó que jamás el Grupo Municipal del PSOE se planteó apoyar las retribuciones promovidas por el PP, que equiparaban el sueldo del señor Mazarías en la cifra máxima permitida por ley. Mazarías por su parte, no ha dado una sola explicación.

Respecto al punto sobre las dedicaciones al 95%, Otero ha advertido que “esta misma mañana hemos recibido un informe de la asesoría jurídica externa del Ayuntamiento, que a nuestro juicio no es objetivo e imparcial, como debería ser”. “Por eso, hemos formulado un ruego al equipo de gobierno instando a que se haga una consulta a la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la procedencia o no de estas dedicaciones parciales al 95% porque, como se ha dicho, afecta multitud de municipios”, ha indicado.

Por su parte, el concejal de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan ha sacado pecho de haber marcado tanto el debate como la posición del resto de grupos municipales, siendo el primero en denunciar públicamente las intenciones del PP de subirse el sueldo al nivel de los ministros del gobierno de España.

“A veces la presión pública cumple sus objetivos: Vox no ha aguantado la posición, y ha sido incapaz de apoyar una subida salarial fuera de la realidad de Segovia. Dudamos mucho de que el resultado hubiera sido este si no hubiéramos puesto el foco en ello, de forma firme y desde el primer momento. No vamos a permitir que los concejales del PP vengan al ayuntamiento a llenarse los bolsillos a costa de los segovianos y segovianas”, advertía San Juan.