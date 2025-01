6 Comments

La Tardebuena volvió a batir récords de asistencia este 24 de diciembre de 2024. Según cálculos de la policía, unas 4.000 personas llenaron la Plaza Mayor y sus alrededores para celebrar esta cita que ya se ha consolidado como uno de los eventos más multitudinarios del año en la ciudad.

Sin embargo, el éxito de la celebración no está exento de polémica. Vecinos y comerciantes de la zona han expresado su descontento con la ubicación del evento, argumentando que la afluencia masiva de personas genera problemas de accesibilidad, ruido y suciedad que afectan tanto al vecindario como a los negocios locales. En sus declaraciones, han solicitado al Ayuntamiento que considere trasladar la Tardebuena a otro espacio de la ciudad.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, se ha mostrado contundente en su respuesta a estas peticiones. “Las fiestas en cualquier municipio se realizan en la Plaza Mayor. Es el foro más indicado para estas celebraciones multitudinarias. No considero que sea de otro modo”, afirmó Mazarías. Además, descartó propuestas de trasladar la fiesta a otros espacios como el CIDE, señalando: “Por mucho que se me ocurra promocionar el CIDE, no es el sitio indicado”.