El portal inmobiliario Idealista informa de la venta de la despoblada aldea de Matandrino, en Prádena. Las ocho casas que quedan del pueblo, abandonado en 1963, llevaban desde febrero a la venta en el portal inmobiliario con un valor de salida de 100.000€. Una cantidad que abarca a tres cuartas partes de lo que fue esta pedanía de Prádena, 3.800 metros cuadrados de un total de 5.000.

La empresa inmobiliaria encargada de la venta, Segodomus, confirmaba la operación e informaba que se está a la espera de las escrituras notariales, si bien los compradores no han aportado detalles de los planes que barajan. Según la inmobiliaria, la mayoría de ofertas recibidas procedían de interesados en desarrollar proyectos de turismo rural o ecoaldeas. Precisamente, la única casa que aguanta en pie y techada del conjunto fue objeto en los 80 de un intento de restauración por “neorurales” pero que no prosperó. Posteriormente, en 2005 un particular adquirió el 75% de la aldea con la idea de llevar a cabo un proyecto vinculado con la formación, que tampoco cuajó.

Matandrino es, de los centenares de pueblos deshabitados que ha habido en Segovia a lo largo de la historia, el último en despoblarse y el que está en mejor situación. A 3 kilómetros escasos de Prádena, unido a la localidad serrana por un buen camino, y con un fértil valle de interesante valor paisajístico.

Tal como se explica en el libro Prádena, una mirada al ayer, a partir de los años 50 el medio centenar de vecinos que llegó a tener fue gradualmente asentándose en la cercana Prádena. No tenían luz ni agua corriente, y el éxodo rural que vivió el campo castellano no tardaría en extinguirlo. Empieza ahora una nueva vida, esperemos que con más suerte.