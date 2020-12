El ministerio de Sanidad presentaba la cuarta ronda del estudio nacional de sero-epidemiología ENE-COVID, que establece la prevalencia global de anticuerpos IgG frente al SARS-CoV-2 en España. Es la foto que da idea de cuantas personas han resultado infectadas desde el inicio del epidemia y que vuelven a poner a Segovia como uno de los territorios más afectados, en concreto, la cuarta provincia con más contagios después de Soria (“líder” nacional con un 18.6% de la población), Cuenca (17.2%) y Madrid (15.7%).

En esta ocasión, con datos tomados a mediados de noviembre sobre la muestra de 808 personas residentes en la provincia en que se basa el estudio, Segovia arroja un 15.5% de la población que ha estado en contacto con el coronavirus, de ellos, dos terceras partes han desarrollado síntomas y una tercera parte se consideran asintomáticos.

Son casi tres puntos porcentuales más que en las anteriores entregas del estudio. La segunda ola, por tanto, se ha saldado con un incremento de la infección en un 3%. Dicho de otro modo, hasta verano habían estado en contacto con el virus unos 18.000 segovianos, que aumentan hasta 23.000 con la segunda ola de otoño.

Más mujeres que hombres

Como ya pasaba en las otras entregas, se constata la gran diversidad territorial del impacto del virus. Como media, en España han resultado contagiada el 9% de la población, pero hay provincias como las insulares y las gallegas que están entre un 3 y poco más del 4%, hasta cuatro veces menos casos que en Segovia.

Otro dato importante es la distribución por sexos del contagio. Aquí no hay importantes sesgos territoriales, simplemente las mujeres se contagian más. Así, en Segovia ha dado positivo en el test el 13,9 de los varones frente al 17.9% de las mujeres. Sin embargo esta mayor prevalencia en mujeres no parece responder tanto a razones biológicas como de género. Y es que como el estudio demuestra son colectivos como auxiliares, enfermeras o mujeres de la limpieza, las que más contagios sufren. Al ser colectivos hegemónicamente nutridos por mujeres, ellas se llevan la peor parte.

Lejos de la inmunidad de rebaño

Otro dato destacable es que el leve incremento porcentual, del 12.6 al 15.5 sugiere que las medidas de contención de la enfermedad han funcionado y evitado una extensión de la propagación. Se trata de un dato con dos caras, la positiva, la autoprotección funciona. La negativa, estamos lejos de la inmunidad de rebaño.

La inmunidad de rebaño se consigue cuando es tal el nivel de contagio que, simplemente, el virus se queda sin personas que parasitar y decae. El ministerio de Sanidad calcula que se precisaría llegar a una prevalencia del 50% de la población para hablar de inmunidad grupal. Una epidemia en crecimiento sigue un patrón que se mide por el número reproductivo básico (NRB). Intenta responder a la pregunta de por cada infectado, cuántos contagiados más se registrarán. Si la respuesta es menor a uno entonces la epidemia decae, si por el contrario es superior a 1 continuará. Con un 50% de la población infectada el NRB quedaría por debajo del uno y tendería a decaer.

La realidad es que, por ejemplo en Segovia, el NRB está ahora mismo por encima del 1. Estaba en el 1.10 el pasado viernes y subiendo al 1.16 según datos de ayer. El coronavirus tiene aún mucho campo de crecimiento y estamos muy lejos de la inmunidad grupal. La única esperanza para conseguir esa inmunidad a corto plazo y sin dejar una estela de muertos es la vacuna. Y esta tardará aún meses en generalizarse. Más que nunca, hay que protegerse.