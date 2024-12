“Nos piden que aprobemos el presupuesto porque el alcalde insiste en que Segovia no puede quedarse sin él, pero ¿de verdad alguien cree que Mazarías es víctima de algo? Es víctima de sus cacicadas y de su soberbia”, ha manifestado.

Entre las críticas de Martín, destacan las carencias en inversiones clave como vivienda, la diversificación económica en Prado del Hoyo y mejoras en las vías públicas. Además, ha recordado que el presupuesto del pasado año incluyó partidas basadas en la venta de parcelas municipales que no se han ejecutado: “Era un presupuesto fake, y este año han tenido que reconocerlo al no incluirlas”.

A pesar de estas críticas, Martín ha confirmado que esta mañana se sentará con el equipo de gobierno para tratar de alcanzar un acuerdo, aunque asegura que el PSOE, al igual que el resto de los grupos de la oposición, mantiene su voto en contra: “A día de hoy, el presupuesto de Mazarías no tiene ningún apoyo, pero queda por ver qué pasará de aquí al pleno del 27 de diciembre”.

En su repaso a la gestión del equipo de Mazarías durante 2024, Clara Martín ha señalado que la ciudad se encuentra en un estado de “parálisis” debido al bloqueo de proyectos iniciados durante el mandato socialista, como el desarrollo urbanístico de Prado del Hoyo y actuaciones en materia de vivienda.

También ha sido especialmente crítica con la planificación de las actividades navideñas: “Este año no tienen excusas para decir que no han tenido tiempo para organizarlas. Las decisiones siguen siendo improvisadas y no responden a las necesidades reales de los barrios”.