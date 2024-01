“Irresponsable, ficticio, improvisado, y completamente alejado de las necesidades de los segovianos”. Así ha catalogado esta mañana el Grupo socialista en el Ayuntamiento de Segovia el presupuesto de 2024 a través de su portavoz municipal, Clara Martín, y varios de sus concejales. Un documento que saldrá este próximo viernes adelante en el pleno gracias al apoyo de los dos concejales de VOX, tal y como anunciaron las portavoces de ambos grupos el pasado lunes.

Según los socialistas, “es un programa económico que no ambiciona la mejora de los servicios públicos, que no prioriza el interés general, que dinamita grandes oportunidades para el futuro desarrollo para la ciudad y que, al final, se queda en la superficie, en lo estético y la propaganda, sin inversiones de calado que permitan abordar los problemas reales de los segovianos y el desarrollo de la ciudad”.

“este gesto supone la prueba más evidente de la alianza ya consolidada del alcalde Mazarías con la ultraderecha y el absoluto desprecio al diálogo y acuerdos con el resto de grupos de la cámara municipal”, avanza el PSOE.

Conversaciones con todos los partidos

Los socialistas advierten que “en ningún momento el Gobierno del señor Mazarías planteó una mesa de negociación con el PSOE, sino más bien han intentado poner todos los obstáculos y trabas posibles, con la entrega de información incompleta, otorgando además un escaso margen de tiempo para el análisis del documento. La última documentación se entregó el viernes día 5 a las 14:00 horas y el sábado 6 a primera hora de la tarde ya se anunciaba el acuerdo con VOX. Rosalía Serrano miente sin pudor”.

Presupuestos

El presupuesto de 2024 se cifra en 76.985.400€, superior al año anterior fundamentalmente, según Clara Martín, por la previsión de aumentar los ingresos en unos 3 millones de euros que el PP aspira recabar por la venta de suelo municipal y en concreto por la venta de tres parcelas. Un paquete muy importante de inversiones vienen condicionadas a que se produzca esa venta, como el plan de renovación de polígonos industriales, la renovación de la red de saneamiento en la Plaza Oriental y en otros puntos de la ciudad, la sustitución de tuberías de fibrocemento, el desmonte entre San Gabriel y Vía Roma, entre otras.

Según los socialistas “el alcalde engaña a los segovianos haciéndoles creer que se van a ejecutar estas inversiones con la venta del patrimonio municipal, que es de todos, cuando hay trabas urbanísticas en las tres parcelas que dificultan su venta a día de hoy y cuya valoración no está adaptada a los precios de mercado. En consecuencia, el PP fía no pocas inversiones a la venta de patrimonio municipal de suelo, en operaciones de difícil ejecución, lo que indica que asistimos a una clara ‘venta de humo’ y engorde artificial de inversiones que, mucho nos tememos, no se van a ejecutar. Eso es engañar a los ciudadanos con falsas promesas, algo a lo que el PP y el señor Mazarías practican de forma habitual”.