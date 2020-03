Marta, la experiencia de la cuarentena en Italia

La segoviana Marta Guzmán es uno de los 600 españoles que, en septiembre, optaron por cursar el Erasmus en la Universidad de Bolonia. Ella estudia doble grado de Informática y ADE. Toda iba más que bien en su año italiano. Hasta que un virus se topó en su camino. “Los Erasmus estábamos fuera de la burbuja, como no ves las noticias ni la tele pues no vives el miedo. Al principio eran los padres los que estaban más alarmados”, explica. Pero conforme se extendía la epidemia los Erasmus españoles empezaron a irse. “Ahora mismo quedamos unos 100. Al principio pensé que la situación sería muy parecida en España y tenía miedo de no poder volver a Italia y acabar el curso”, explica. En su piso compartido con cuatro estudiantes españoles al terminar febrero ya solo quedaba ella. Decidió irse a la casa de otra estudiante española. Pero el 9 de marzo llegó la orden de confinamiento y el anuncio de que el día 11 se cerraban los aeropuertos. “Entonces me dije que para estar encerrada en casa casi mejor me volvía a Segovia”. Cogió un vuelo a Madrid para el mismo miércoles 11. Pero con los billetes recién comprados anunciaron que los vuelos a España se suspendían el 10. “Había billetes para ese día, pero muy caros. Algunos compañeros optaron por volver vía Lisboa o Amsterdam, en viajes de más de 20 horas”. Finalmente Marta se quedó atrapada en Bolonia.

En Italia, el país europeo con una mayor comunidad china (220.000) la infección entró el 31 de enero, justo cuando en Wuhan estaban en la vorágine de la epidemia. En los 15 días siguientes el incremento de casos fue apenas perceptible. Pero el 20 de febrero la curva logarítmica entra en ebullición; en cuatro días Italia pasó de 10 casos a 900. A fecha de hoy llevan 30.000 contagios, en realidad hospitalizaciones (porque, como en España, los test se reservan a casos graves), y 2.500 muertos. “En los hospitales ya están en la fase de triaje, de tener que élegir a quién se hospitaliza y a quién se deja morir. No hay camas ni respiradores para todos”, dice Marta.

Si se comparan las curvas de Italia y España (tercer país europeo con mayor comunidad china), se observa como el estallido de la curva entra en nuestro país 4 días después. El 24 de febrero inicia la gran escalada. Podemos decir, por tanto, que nos separan 4 días. El relato de Marta refiere a un intento italiano de implementar gradualmente las medidas de contención. El 2 de marzo se suspendieron las clases en la universidad de Bolonia (en Segovia, el cierre se decretó diez días después). El 9 de marzo empiezan las limitaciones de movimientos (en España el 14), con obligación de cierre de bares y parques a las 18:00. El día 11 llega la orden general de cierre de comercios.

Multas de 300€ por salir sin “autorización”

“Al principio te dejaban salir a correr o hacer deporte, siempre de uno en uno y a dos metros de distancia. Pero ahora ya no. Para salir a la calle a comprar o trabajar hay que obtener una autorización. Si te pillan sin ella te caen 300€“, explica. La “autorización” en realidad, es un papel que te bajas de internet y en el que indicas de qué hora a qué hora te desplazarás y por qué. “El problema que tenemos los Erasmus es que no tenemos impresora, las copisterías están cerradas, así que cuando salimos a comprar vamos sin papel. Tenerlo en el móvil no vale”, añade Marta, a la que de momento, no la han multado.

“Pienso que la gente ahora se lo está tomando bastante en serio. Me han sorprendido los italianos, no se les ve por la calle. La gente tiene miedo y se queda en casa. Todas las oficinas están cerradas, la gente trabaja en casa. Piensan que cuanto más cumplan las órdenes antes se acabará. A nosotros nos han dicho que, en principio las clases podrían volverse a abrir el 3 de abril. El 25 de marzo tienen previsto reabrir bares y parques hasta las 18:00″, dice no muy convencida.

No, no falta papel de váter

Por lo demás la rutina del confinamiento está ya más que asumida. Desde el cierre de las aulas tienen clases telemáticas por las mañanas. “Funciona bastante bien, son buenos profesores”, explica. No hay quedadas con compañeros, ni fiestas, ni reuniones, ni encuentros que no sean por whatsapp. “Por la tarde miras la tele, haces un poco de gimnasia, hablas con tus amigos, pero eso sí, encerrada en casa”.

Cuenta Marta que los supermercados están bien abastecidos. “La última vez que bajé, hace cuatro días, había de todo. En las farmacias no, siguen faltando mascarillas y geles, aunque ahora diría que ya hay más. Puede ser que, al principio, en las tiendas pequeñas se notara algo de escasez, pero yo no he visto en Italia las aglomeraciones de comprar a lo bestia que he visto en España. Y eso del papel de váter, pues aquí no. La gente no compraba papel de váter a lo bestia. No lo entiendo”.

“Creo que en España las cosas serán parecidas a como están siendo aquí. Pienso que a la gente tal vez le cueste más. Aquí se lo están tomando muy en serio”. Esperemos que se equivoque. Siguiendo la experiencia italiana, España entra en los próximos cuatro días en la espiral de la infección. Si tienen una eficacia especial las medidas de contención, es justamente ahora.