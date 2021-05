Puesta de largo en la sede del PP de Segovia para valorar los positivos resultados obtenidos por la formación en las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid. “Póker” de diputados y senadores, con la presidenta del PP y también Senadora, Paloma Sanz, el diputado, Jesús Postigo y por los también senadores, Pablo Pérez y Juan José Sanz Vitorio, senedrín encabezado por el senador por designación autonómica y adscrito a Segovia en tanto que empadronado en Sotosalbos, Javier Maroto.

Fue Maroto, portavoz en el Senado, el que abrió fuego mostrando su preocupación porque la izquierda “cuando debería hacer autocrítica por los malos resultados, está realizando una crítica a todos aquellos que no le han votado“. Para el senador eso tiene un nombre y es autoritarismo y soberbia. “No se puede insultar al que no te vota”, dijo, e instó al PSOE de Castilla y León a no dejarse “contagiar por ese virus”, especialmente a las puertas de un cambio de ciclo en el PSOE “que les provoca nerviosismo”.

Caña también contra las propuestas de subida de impuestos, y muy especialmente contra el peaje en las autovías, medida Guadiana que aparece y desparece. “No podemos contribuir y trabajar permanentemente a favor de una provincia que sufre la despoblación como es Segovia, cuando el Gobierno de España utiliza, precisamente, lo más doloroso, que es impedir o dificultar la movilidad en provincias como la nuestra”, subrayaba Maroto.

Paloma Sanz, a disposición del partido

Pero en el horizonte del PP segoviano hay también una cita, aún sin fecha pero marcada en rojo, que es el congreso provincial que debe acometerse este año (se habla de finales de verano). La actual presidenta, Paloma Sanz, vuelve a ser la preferida en las quinielas, especialmente después de que su predecesor en el cargo y supuesto hombre fuerte del partido en la provincia, Francisco Vázquez, postulara abiertamente la continuidad de Sanz apelando a que su nombramiento ya supuso una renovación del partido. La afectada zanjaba, de momento, la cuestión con el preceptivo “estoy a disposición del partido”.

Y entre tanto el PSOE…

A la vez que el PP, pero en la otra punta de la ciudad, los aludidos, o sea el PSOE, convocaba a la prensa con la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, de cabeza cartel, flanqueada por el diputado José Luis Aceves y el procurador José Luis Vázquez. El tema elegido para la ocasión fue exigir a la Junta la retirada del Plan Sectorial de prevención de incendios y salvamento y reitera la necesidad de una red de Parques Comarcales en la provincia…