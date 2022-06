10 Comments

La que fuera la número 15 en la lista electoral del PSOE en las últimas elecciones municipales en Segovia capital, María Antonia Sanz, se convertirá en la nueva concejala del grupo socialistas, cubriendo el hueco que dejará la exalcaldesa, Clara Luquero, una vez que entregue su acta, el próximo sábado.

La lenta cadencia con la que van trascendiendo los movimientos derivados de la renuncia de Luquero a la Alcaldía y a su calidad de concejala llevó este jueves a un innecesario juego de palabras entre el alcalde accidental y portavoz socialista, Jesús García, y los periodistas. Estos últimos preguntaban si sería el número 14 de la lista, Javier Serrano, al que le correspondería ser concejal, el que entrara en la Corporación y García respondía que “no tengo aún la no aceptación formal, aunque si la verbal” evitando la frase que sería más normal: Serrano ya ha dicho que no será concejal pero aún no ha firmado el papeleo de renuncia en la Junta Electoral.

En definitiva, como estaba telegrafiado desde que Luquero dijo que se iba, la nueva concejala será María Antonia Sanz, aunque su toma de posesión no se producirá hasta que se celebre el pleno ordinario de junio que, por coincidencia con las fiestas de la ciudad, se retrasará al comienzo del mes de julio.

Charlar con Podemos hasta el final

Antes de que eso ocurra hay un intenso calendario que cumplir en el Ayuntamiento donde este sábado, 4 de junio, se celebrará un pleno extraordinario para elegir a la persona que ocupará la Alcaldía, un puesto que parece destinado a la socialista, Clara Martín, pese a que sólo se espera que lo haga con el apoyo de los doce concejales de PSOE e IU, mientras que Podemos, aunque ha asegurado la abstención vinculó un eventual voto a favor a la firma de un nuevo compromiso “de mínimos” con el Gobierno.

“Seguimos trabajando e intercambiando opiniones” comentó en este sentido con despreocupación el portavoz socialista, que pese a reconocer que las peticiones “básicamente no tienen ninguna cuestión de fondo que nos aleje” subrayó que “no queremos asumir nada que no seamos conscientes que no podamos cumplir en 11 meses“. En este punto hizo referencia expresa a la reclamación de Podemos para que se amplíe con cinco viviendas el parque municipal, pero matizó que no es por no tener intención de llevarlo a cabo sino porque “estamos trabajando en este momento en cuestiones que van a facilitar la posibilidad de tener un número importantísimo, decenas de viviendas, para incorporar a nuestra ciudad”. Y ahí quedó el anuncio del misterioso proyecto.

Por otra parte, el portavoz Popular, Pablo Pérez, ha confirmado que también se postulará como candidato para ser alcalde para evidenciar “la existencia de dos modelos de ciudad y de gestión” y la exigencia de “una alternativa fiable y responsable de la ciudad”. Para que Pérez se hiciera con la Alcaldía necesitaría contar con la mayoría absoluta de los apoyos del hemiciclo segoviano.