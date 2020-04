Madrileños que sobran y enfermeras que faltan

El controvertido tema de los madrileños que supuestamente han eludido el confinamiento para pasar la cuarentena en Castilla y León ya tiene un primer dato, aportado por la consejera de Sanidad Verónica Casado. En total son 1591 las peticiones registradas en el Sacyl para obtener la tarjeta de desplazado. En Segovia la cifra es de 356, casi la mitad que las registradas en Ávila con 596. Les siguen Salamanca con 174 y Zamora con 152 personas. La Comunidad de Madrid está poblada por 6.6 millones de habitantes.

En la comparecencia de seguimiento de la epidemia, la consejera también se ha referido a la falta de enfermeras y auxiliares en Segovia con críticas a los profesionales registrados en las bolsas de enfermeras. “Hay una enorme necesidad de enfermeras y auxiliares médicos, no tanto médicos, Segovia necesita enfermeras pero cuando se las llama no acuden”, señalaba Casado, acompañada para la ocasión del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que tras agradecer a quienes han acudido a los diferentes llamamientos de ofertas de empleo se ha referido también con veladas amenazas a los que se incluyen en las ofertas y, una vez llamados, no acuden. “No lo olvidaremos”, decía Igea.

La falta de material de protección para trabajadores de residencias y hospitales ha incidido en un importante aumento de bajas entre auxiliares y sanitarios. Tanto Diputación como Junta como las residencias privadas han efectuado llamamientos para incorporar personal.