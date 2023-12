7 Comments

Con una cerrada salva, los concejales del Ayuntamiento de Segovia validaron en el último pleno del año los parámetros de emisión de gases. Se trata de una medida obligatoria y consistente en mesurar los gases del vecindario de cara a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

El grupo socialista, con Clara Martín al frente, fue el más escrupuloso en lo tocante a la contención de gases rozando las emisiones mínimas, lo que para la portavoz es un claro signo del compromiso de la formación en la lucha contra el calentamiento global. “Los socialistas segovianos estamos preparados para el reto y exigimos avanzar hacia las cero emisiones y colocando a Segovia en los anales europeos”, explicaba la portavoz, muy satisfecha por el alto grado de compromiso de los ediles de su formación.

No le fue peor al grupo popular, aunque algunos concejales tuvieron que repetir las mediciones en lo tocante a cumplimiento del decreto de ruido en la aeración del gas. Es el caso del edil de cultura, Juan Carlos Monroy, que hasta por tres veces tuvo que repetir las pruebas de emisión hasta ajustarse a los niveles requeridos por el reglamento.

No hubo forma, sin embargo, de que el grupo mixto se mantuviera en los parámetros. Tanto Guillermo San Juan, de Mas Sumar, como Noemí Otero, de Ciudadanos, superaron ampliamente los máximos de emisiones permitidoas si bien los técnicos dieron por buena la prueba al considerar que el exceso de emisiones de ambos concejales “no es estructural, sino consecuencia de una ingesta extraordinaria de alimentos propia de las fechas navideñas tal como han acreditado con el oportuno certificado”.

Para IU, “un sucio apaño, que pone en tela de juicio la política de emisiones del pleno”, señalaba Ana Peñalosa, aunque los dos concejales de la formación aprobaron finalmente los parámetros manteniéndose en los umbrales de gases considerados tolerables por la UE.

No así los ediles de Vox, que arguyendo “estar ante una apestosa invasión de la privacidad en aras del control de la UE a través de la agenda 2030 y del lobby LGTBI” se negaron a pasar por el trámite. Tanto Alfonso Escalera-Gila como Esther Núñez, haciendo gala del negacionismo de los gases característico de su formación, reclamaron un nuevo enfoque que no ponga en riesgo el crecimiento urbano. “El problema no son las emisiones, lo que precisa este ayuntamiento es abrir las ventanas y que entre aire fresco”, señalaba Escalera-Gila.