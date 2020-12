Luquero veta la tardebuena y desea “que pasen estas Navidades extrañas”

No habrá tardebuena en Segovia. Lo impedirá la Policía local aunque a fecha de hoy no hay montado un dispositivo específico para la ocasión ni se tiene muy claro como impedir que se puedan producir reuniones masivas y espontáneas de ciudadanos en la plaza Mayor.

La celebración de un vermut prolongado o una tarde larga de chateo en la plaza Mayor para miles de segovianos durante la tarde del 24 de diciembre se ha consolidado en los últimos años en los que algunos de los negocios de hostelería de la zona incluso solicitaban permisos para montar equipos de música en el exterior. Al calor de esas concentraciones, centenares de ciudadanos optan también por hacer botellón en la misma plaza.

Pero este año esa posibilidad resulta impensable para la alcaldesa, Clara Luquero, que ante los informadores se mostró tajante: “ni nosotros vamos a dar esos permisos, ni nadie en sus cabales lo va a solicitar en la situación en la que estamos”, aseveró. Proclamó además que la Policía Local estará pendiente para controlar que los ciudadanos que acudan espontáneamente a ese u otros puntos de la ciudad cumplan las medidas sanitarias y los bares no superen los aforos ni dentro, ni en sus terrazas.

Hay un tercer escenario posible, el que se ha dado en años anteriores: el de una plaza Mayor —u otro punto de la ciudad— llena de gente mucho más allá los espacios de los negocios de hostelería y tentativas de botellones por todas partes, al estilo de cualquier otra tardebuena. En ese caso advirtió de la posibilidad de cortar incluso los accesos: “Si hay una concentración excesiva, se calculará el aforo de la plaza y hasta que no salgan determinadas personas no podrán acceder otras”, supuso la regidora que reconoció que en este momento aún no se ha trabajado con concreción en el diseño de los dispositivos en los distintos supuestos.

“Que pasen las fiestas”

Luquero apeló al sentido común de los segovianos para evitar reactivar los contagios durante las próximas fiestas de las que dijo que sólo espera que pasen rápidamente y sin demasiados problemas a la espera de tiempos mejores.

“Lo que queremos todos es que pasen estas Navidades extrañas de una vez para poder vivirlas como las conocemos de siempre y como las deseamos. Para eso hay que sufrir las de este año y hay que pasarlas en unas circunstancias más restrictivas”, concluyó